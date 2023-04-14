Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Новая станция метро «Спортивная», которая соединит станции «Речной вокзал» и «Студенческую» предположительно будет готова в конце июня 2023 года.
Вот, что сказал глава города на вопрос, почему станция не сдавалась вовремя, хотя ее открытие ранее было запланировано на осень 2022 года:
«Много разных причин. Прежде всего сказалось санкционное давление. Работа кипит. Мы надеемся, что к концу июня станция будет готова физически», — отметил градоначальник.
Также стало известно, что перед вводом станции в эксплуатацию остались вопросы приведения документации для замены оборудования в соответствие. Читайте также о том, как на достройку нового ЛДС направят еще 2 млрд рублей.