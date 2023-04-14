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Стало известно, когда сдадут строящуюся станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

14 апреля 2023, 09:41
Фото: atas.info
Метро достроят этим летом

В Новосибирске мэр заявил о готовности метро «Спортивная» к лету 2023

Причины продления сроков сдачи станции метро «Спортивная» назвал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции 14 апреля.

Новая станция метро «Спортивная», которая соединит станции «Речной вокзал» и «Студенческую» предположительно будет готова в конце июня 2023 года.

Вот, что сказал глава города на вопрос, почему станция не сдавалась вовремя, хотя ее открытие ранее было запланировано на осень 2022 года:

«Много разных причин. Прежде всего сказалось санкционное давление. Работа кипит. Мы надеемся, что к концу июня станция будет готова физически», — отметил градоначальник.

Также стало известно, что перед вводом станции в эксплуатацию остались вопросы приведения документации для замены оборудования в соответствие. Читайте также о том, как на достройку нового ЛДС направят еще 2 млрд рублей. 

На достройку новой Ледовой арены в Новосибирске потратят еще 2 млрд рублей
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#Эмилия Губарева#Метро#Новосибирское метро#Станция спортивная#Мэр#Мэр Новосибирска#Анатолий Локоть#Транспорт#Город#Новосибирск
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