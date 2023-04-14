На достройку новой Ледовой арены в Новосибирске потратят еще 2 млрд рублей

Согласно изменениям, предложенным губернатором Андреем Травниковым, расходы бюджета возрастут на 7,6 миллиарда рублей. При этом самой чувствительной статьей станет строительство Ледового дворца спорта. На его достройку планируется потратить 2,1 миллиарда рублей. Из них 194,5 миллиона пойдут на организацию водоотведения, 120,8 миллиона – на приобретение оборудования, а более 44 миллионов рублей направят в целях заключения нового госконтракта, поскольку один из подрядчиков сорвал все сроки и подвел людей.