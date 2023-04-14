atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Изображение материала

На достройку новой Ледовой арены в Новосибирске потратят еще 2 млрд рублей

14 апреля 2023, 09:01
Фото: atas.info
На новой леодовой арене в Новосибирске до сих пор не проведено ни одного матча
Ледовый дворец спорта в Новосибирске требует дополнительных капиталовложений. На окончательную достройку крупнейшего спортивного объекта города хотят потратить 2,1 миллиарда рублей. С такими поправками в бюджет-2023 выступило правительство Новосибирской области.
«Многофункциональная ледовая арена по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске – увеличены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 2 100 000,0 тысячи рублей в связи с увеличением стоимости строительства, – цитирует «Сибкрай» законопроект о внесении поправок в бюджет Новосибирской области.

При этом региональные власти ожидают и пополнения казны благодаря Ледовому дворцу спорта. Ледовая арена при условии скорейшей эксплуатации способна принести в бюджет 122,4 миллиона рублей. Хотя считается, что объект был официально сдан еще в декабре , игры хоккейного клуба «Сибирь» в нем не проводятся до сих пор.

В Новосибирске на новом ЛДС готовы провести тестовый хоккейный матч
Узнать подробнее

Согласно изменениям, предложенным губернатором Андреем Травниковым, расходы бюджета возрастут на 7,6 миллиарда рублей. При этом самой чувствительной статьей станет строительство Ледового дворца спорта. На его достройку планируется потратить 2,1 миллиарда рублей. Из них 194,5 миллиона пойдут на организацию водоотведения, 120,8 миллиона – на приобретение оборудования, а более 44 миллионов рублей направят в целях заключения нового госконтракта, поскольку один из подрядчиков сорвал все сроки и подвел людей.

Несмотря на то, что Ледовый дворец пока так и не достроен до конца, возникла необходимость уплатить налог на имущество в рамках первого этапа строительства. Его балансовая стоимость составляет 4,8 миллиарда рублей. При этом еще не готово заключение экспертов о достоверности сметной стоимости объекта.

Счетная палата выявила завышение цены на 140 млн при строительстве ЛДС в Новосибирске
Узнать подробнее

С начала 2023 года идут разговоры о первых тестовых играх хоккеистов на новом льду со зрителями из силовых ведомств. Однако матчи, намеченные на февраль, так и не состоялись.

Летом 2022 года новосибирским долгостроем заинтересовались в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. После плановой проверки подрядчик заявил о сдаче арены к ноябрю и пообещал набрать больше рабочих. В августе ЛДС посетил уже вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и прямо заявил о срыве всех сроков и необоснованном завышении сметы до 14 миллиардов. «В какой-то момент на стройке случилось расслабление», - заметил тогда Чернышенко.

Губернатор Травников объяснил очередной срыв сроков сдачи ЛДС в Новосибирске
Узнать подробнее

Напомним, что в Новосибирске не смогли до конца выполнить программу капитального ремонта. Причиной назвали непредвиденные расходы на закупку материалов.

«Дело Мысика»: когда введут новые дороги к ЛДС в Новосибирске скажут эксперты
Узнать подробнее
#Новосибирск#Экономика#Андрей Травников#Александр Ляхов#ЛДС#ЛДС "Новосибирск-Арена"#Ледовая арена#Строительство
Подпишитесь
Школу архитектора Крячкова готовится снести мэрия Новосибирска
Сегодня, 01:33
Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях
Вчера, 05:56
МУП "САХ" официально победило в конкурсе на стройку мусорного полигона в Верх-Туле
Сегодня, 10:12
После скандала с застройкой «Универсам» хочет привлечь архитекторов из Москвы
Сегодня, 05:01
Снова похолодание до -10 °C – смотрим прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Вчера, 01:45