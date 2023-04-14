На достройку новой Ледовой арены в Новосибирске потратят еще 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:14
«Многофункциональная ледовая арена по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске – увеличены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 2 100 000,0 тысячи рублей в связи с увеличением стоимости строительства, – цитирует «Сибкрай» законопроект о внесении поправок в бюджет Новосибирской области.
При этом региональные власти ожидают и пополнения казны благодаря Ледовому дворцу спорта. Ледовая арена при условии скорейшей эксплуатации способна принести в бюджет 122,4 миллиона рублей. Хотя считается, что объект был официально сдан еще в декабре , игры хоккейного клуба «Сибирь» в нем не проводятся до сих пор.
Согласно изменениям, предложенным губернатором Андреем Травниковым, расходы бюджета возрастут на 7,6 миллиарда рублей. При этом самой чувствительной статьей станет строительство Ледового дворца спорта. На его достройку планируется потратить 2,1 миллиарда рублей. Из них 194,5 миллиона пойдут на организацию водоотведения, 120,8 миллиона – на приобретение оборудования, а более 44 миллионов рублей направят в целях заключения нового госконтракта, поскольку один из подрядчиков сорвал все сроки и подвел людей.
Несмотря на то, что Ледовый дворец пока так и не достроен до конца, возникла необходимость уплатить налог на имущество в рамках первого этапа строительства. Его балансовая стоимость составляет 4,8 миллиарда рублей. При этом еще не готово заключение экспертов о достоверности сметной стоимости объекта.
С начала 2023 года идут разговоры о первых тестовых играх хоккеистов на новом льду со зрителями из силовых ведомств. Однако матчи, намеченные на февраль, так и не состоялись.
Летом 2022 года новосибирским долгостроем заинтересовались в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. После плановой проверки подрядчик заявил о сдаче арены к ноябрю и пообещал набрать больше рабочих. В августе ЛДС посетил уже вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и прямо заявил о срыве всех сроков и необоснованном завышении сметы до 14 миллиардов. «В какой-то момент на стройке случилось расслабление», - заметил тогда Чернышенко.
Напомним, что в Новосибирске не смогли до конца выполнить программу капитального ремонта. Причиной назвали непредвиденные расходы на закупку материалов.