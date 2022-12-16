Запланированный на конец декабря 2022 года ввод в эксплуатацию здания нового ледового дворца спорта в Ленинском районе Новосибирска перенесен на неопределенное время, следует из слов губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в ходе пресс-конференции в пятницу, 16 декабря.
По словам губернатора, до конца текущего года планируется завершить все строительно-монтажные работы в здании ледовой арены. Журналисты дважды задавали главе региона вопрос, когда ЛДС будет введен в эксплуатацию. Однако Травников так и не дал прямой ответ, сообщив только, что надеется на подготовку до конца года "пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию".
"Все-таки возникли некоторые сложности с поставкой оборудования безопасности, обязательного для присутствия массового количества людей, поэтому если и будем проводить какие-то массовые мероприятий в декабре, то, к сожалению, без зрителей", - туманно выразился Андрей Травников.
Губернатор подвердил, что до сих пор не готова система сбора воды с территории ЛДС и очистные сооружения для сброса воды в Обь. Однако, по его мнению, неготовность такой системы не повлияет на сдачу ледовой арены, а к началу весны, когда начнет тять снег, очистные сооружения будут готовы начать работу.
Напомним, ранее депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров со ссылкой на документы сообщил, что из-за неготовности дренажной системы и очистных сооружений сдача ЛДС отодвигается на осень 2023 года.
Строить ЛДС начали осенью 2019 года, планировалось, что он будет сдан в сентябре 2022. Однако на стройке начали возникать проблемы одна за другой.
Строители постоянно отставали от графика, субподрядчики жаловались на задержку с выплатами. Чтобы уложиться в обозначенные проектом сроки, на стройплощадку даже отправили работать заключенных местных колоний. Региональное правительство тогда все списало на распространение COVID-19 – якобы, из-за закрытых границ не хватало трудовых мигрантов.
Последний срок сдачи ледового дворца в эксплуатацию, который называли в региональном правительстве – 25 декабря. Изначально предполагалось, что стоимость ЛДС составит 10.2 млрд рублей. В сентябре 2022 и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, что смета спортивного сооружения выросла до 14.4 млрд рублей.
Напомним, в ноябре был задержан руководитель МП "Метро МИР" Александр Мысик. Помимо коллектора с очистными сооружениями его организация занималась строительством дорог, ведущих к ЛДС. Мысика задержали в рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), возбужденного по результатам проверки качества строительства дороги, ведущей от пляжа "Наутилус" до здания ледового дворца спорта. По версии следствия, с 2019 по 2021 год Александр Мысик организовал добычу песка из протоки реки Обь. Этот дешевый заиленный песок использовали при проведении работ вместо качественных инертных материалов, что не соответствует проекту. По оценке следствия, в результате бюджету был нанесен ущерб в размере более 340 млн рублей.