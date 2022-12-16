По словам губернатора, до конца текущего года планируется завершить все строительно-монтажные работы в здании ледовой арены. Журналисты дважды задавали главе региона вопрос, когда ЛДС будет введен в эксплуатацию. Однако Травников так и не дал прямой ответ, сообщив только, что надеется на подготовку до конца года "пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию".



"Все-таки возникли некоторые сложности с поставкой оборудования безопасности, обязательного для присутствия массового количества людей, поэтому если и будем проводить какие-то массовые мероприятий в декабре, то, к сожалению, без зрителей", - туманно выразился Андрей Травников.



Губернатор подвердил, что до сих пор не готова система сбора воды с территории ЛДС и очистные сооружения для сброса воды в Обь. Однако, по его мнению, неготовность такой системы не повлияет на сдачу ледовой арены, а к началу весны, когда начнет тять снег, очистные сооружения будут готовы начать работу.



Напомним, ранее депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров со ссылкой на документы сообщил, что из-за неготовности дренажной системы и очистных сооружений сдача ЛДС отодвигается на осень 2023 года.