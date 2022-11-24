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Дублер Восточного обхода вновь реконструируют в 2023 году

Сегодня, 14:05
Фото: 1MI
Автодорога
Участок дороги от Ленинск-Кузнецкой трассы до Академгородка реконструируют в следующем году, - сообщает Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области.

Восстановлению подлежат 6 км дорожного полотна, соединяющего Инскую и Барышево.

Дорога была построена еще в восьмидесятых. Тогда объезд планировался как короткий путь до садовых общин. В наши дни его роль не изменилась - в летнее время нагрузка на дублер возрастает до 10 000 автомобилей в день.

ТУАД также замечает, что 26 км дороги уже были восстановлены в 2018-2019 годах. Еще 4 км полотна смогли реконструировать в 2020. Однако тяжеловозы заметно повредили восстановленную часть пути.

В следующем году планируется обновить отрезок с 5-го по 11-й километр.

Ранее сообщалось, что суд потребовал мэрию Новосибирска закупить 670 спецмашин для уборки снега.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дорога#Реконструкция#Происшествия
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