Дублер Восточного обхода вновь реконструируют в 2023 году

Восстановлению подлежат 6 км дорожного полотна, соединяющего Инскую и Барышево.
Дорога была построена еще в восьмидесятых. Тогда объезд планировался как короткий путь до садовых общин. В наши дни его роль не изменилась - в летнее время нагрузка на дублер возрастает до 10 000 автомобилей в день.
ТУАД также замечает, что 26 км дороги уже были восстановлены в 2018-2019 годах. Еще 4 км полотна смогли реконструировать в 2020. Однако тяжеловозы заметно повредили восстановленную часть пути.
В следующем году планируется обновить отрезок с 5-го по 11-й километр.
Ранее сообщалось, что суд потребовал мэрию Новосибирска закупить 670 спецмашин для уборки снега.