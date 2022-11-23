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Сотрудники ГИБДД помогли ребенку, который нуждался в неотложной медицинской помощи

Сегодня, 16:05
Фото: VK-сообщество "АСТ-54"
Сотрудники ГИБДД
В Новосибирской области старшие лейтенанты Вячеслав Кузьменко и Евгений Гуйда доставили мальчика, получившего травму головы, в больницу.

Происшествие случилось вечером 19 ноября. Экипаж отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Новосибирской области получил сообщение о семилетнем мальчике, родители которого обратились за помощью.

Они рассказали сотрудникам ГИБДД, что живут в одном из сел Новосибирской области и везут в больницу сына, который упал, стукнулся виском и срочно нуждается в неотложной медицинской помощи.

Состояние ребенка ухудшается, а на дороге пробки — поэтому они обращаются за помощью. 

Автоинспекторы посадили ребенка с матерью в патрульный автомобиль. Экипаж ДПС, используя световые и звуковые сигналы, оперативно доставили мальчика в новосибирскую больницу, где ему своевременно была оказана медицинская помощь.

Родственники пострадавшего поблагодарили сотрудников ГИБДД за отзывчивость, оперативность и неравнодушие.

Сотрудники полиции Новосибирской области желают мальчику здоровья и скорейшего выздоровления!

Ранее сообщалось о задержании водителя, сбившего 9-летнего школьника.

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#Происшествия#Новосибирск#Гибдд#Травма головы#Больница
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