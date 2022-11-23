В Новосибирске водитель Honda сбил 14-летнего мальчика на тротуаре

По данным ведомства, вечером 22 ноября водитель иномарки протаранил ограждение на тротуаре и задел стоящего возле них 14-летнего мальчика. Машина серьезно пострадала, состояние водителя не известно.
После аварии в больницу увезли пострадавшего ребенка. О тяжести полученных травм не сообщают.
Сотрудники ГИБДД Новосибирска в тот же день выяснили обстоятельства ДТП.
Напомним, 22 ноября, на Красном проспекте в Новосибирске неизвестный автомобиль сбил 9-летнего мальчика. Водителя разыскивают правоохранители.