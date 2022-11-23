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В Новосибирске водитель Honda сбил 14-летнего мальчика на тротуаре

Сегодня, 01:19
Фото: ГИБДД НСО
Подростка сбила Honda на тротуаре по улице Часовая,1 в Новосибирске
Подросток попал под колеса автомобиля Honda Accord на тротуаре по улице Часовая, 1 в Новосибирске. После ДТП его увезли в больницу, рассказали в региональном ГИБДД.

По данным ведомства, вечером 22 ноября водитель иномарки протаранил ограждение на тротуаре и задел стоящего возле них 14-летнего мальчика. Машина серьезно пострадала, состояние водителя не известно.

После аварии в больницу увезли пострадавшего ребенка. О тяжести полученных травм не сообщают.

Сотрудники ГИБДД Новосибирска в тот же день выяснили обстоятельства ДТП.  

Напомним, 22 ноября, на Красном проспекте в Новосибирске неизвестный автомобиль сбил 9-летнего мальчика. Водителя разыскивают правоохранители.

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#Алина Шефер#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети
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