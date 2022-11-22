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Неизвестный автомобилист сбил 9-летнего мальчика в Новосибирске и скрылся после ДТП

Сегодня, 09:37
Фото: ГИБДД НСО
Мальчик в больнице

В Новосибирске неизвестный автомобилист сбил 9-летнего мальчика и скрылся

Неизвестный водитель сбил мальчика на пешеходном переходе в Новосибирске и уехал с места аварии, подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошел в обеденное время 22 ноября на Красном проспекте. У дома № 320/1 неизвестный водитель на неустановленной машине сбил ребенка. Мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения пострадал 9-летний школьник. Он в больнице. Какие именно травмы он получил – неизвестно. Как уточнили в ГИБДД, полиция разыскивает виновника аварии.  

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Напомним, что ранее депутат сбил ребенка в Татарске и скрылся с места ДТП. Мальчика удалось спасти, он идет на поправку, а против уже бывшего депутата возбуждено дело.

#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Происшествия#Дети
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