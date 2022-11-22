Неизвестный автомобилист сбил 9-летнего мальчика в Новосибирске и скрылся после ДТП

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошел в обеденное время 22 ноября на Красном проспекте. У дома № 320/1 неизвестный водитель на неустановленной машине сбил ребенка. Мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате столкновения пострадал 9-летний школьник. Он в больнице. Какие именно травмы он получил – неизвестно. Как уточнили в ГИБДД, полиция разыскивает виновника аварии.
Напомним, что ранее депутат сбил ребенка в Татарске и скрылся с места ДТП. Мальчика удалось спасти, он идет на поправку, а против уже бывшего депутата возбуждено дело.