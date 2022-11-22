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Мать ребенка, которого сбил депутат под Новосибирском, опровергает получение 500 000

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI
Женщина получала деньги, но сумму она не раскрывает
В Татарске Новосибирской области мама мальчика, которого сбил депутат Сергей Мамонтов, опровергает получение от него 500 тысяч рублей.

По словам женщины, экс-депутат и виновник ДТП не передавал ей именно эту сумму. Однако мужчина все же выплатил ей компенсацию за вред здоровью ее сына.

Мама сбитого депутатом в Татарске мальчика приняла компенсацию в полмиллиона рублей
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Сумму сибирячка не называет, пишет НГС. При этом мать недоумевает, что в соцсетях распространяется ложная информация о получении ей полумиллиона рублей.

Кроме того, женщина рассказала, что ее сын уже идет на поправку, однако боли мальчика все еще мучают. Вскоре ребенок уедет на реабилитацию в санаторий.

Депутат Мамонтов не передавал денег семье сбитого мальчика
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Напомним, что инцидент произошел 30 октября в городе Татарск. Тогда 6-летнего мальчика сбил депутат Сергей Мамонтов на внедорожнике. Мужчина не оказал никакую помощь и уехал с места ДТП. Позже против него возбудили уголовное дело по факту оставления в опасности.

#Эмилия Губарева#ДТП#Происшествия#Депутат Мамонтов переехал ребенка
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