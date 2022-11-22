Мать ребенка, которого сбил депутат под Новосибирском, опровергает получение 500 000

По словам женщины, экс-депутат и виновник ДТП не передавал ей именно эту сумму. Однако мужчина все же выплатил ей компенсацию за вред здоровью ее сына.
Сумму сибирячка не называет, пишет НГС. При этом мать недоумевает, что в соцсетях распространяется ложная информация о получении ей полумиллиона рублей.
Кроме того, женщина рассказала, что ее сын уже идет на поправку, однако боли мальчика все еще мучают. Вскоре ребенок уедет на реабилитацию в санаторий.
Напомним, что инцидент произошел 30 октября в городе Татарск. Тогда 6-летнего мальчика сбил депутат Сергей Мамонтов на внедорожнике. Мужчина не оказал никакую помощь и уехал с места ДТП. Позже против него возбудили уголовное дело по факту оставления в опасности.