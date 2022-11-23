В Новосибирске поймали водителя, сбившего 9-летнего мальчика

Нарушителем оказался 35- летний мужчина. Во вторник он, находясь за рулем синего "Hyundai Solaris", наехал на 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по неконтролируемому пешеходному переходу рядом со школой на Красном проспекте.
Водителю грозит штраф в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей за «непредоставление преимущества в движении пешеходам».
Помимо этого, решается вопрос о возбуждении дела по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ - оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся.
По данному обвинению мужчину могут лишить водительских прав сроком до 1,5 лет или арестовать на 15 суток.
Напомним, что сразу после ДТП не было известно ни о машине, ни о водителе, сбившем ребенка. Многие новосибирские издания, освещая это происшествие, просили жителей города поделиться полезной информацией с правоохранителями. Однако нет данных об использовании такой информации в ходе оперативной работы.