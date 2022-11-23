В Новосибирске поймали водителя, сбившего 9-летнего мальчика

Напомним, что сразу после ДТП не было известно ни о машине, ни о водителе, сбившем ребенка. Многие новосибирские издания, освещая это происшествие, просили жителей города поделиться полезной информацией с правоохранителями. Однако нет данных об использовании такой информации в ходе оперативной работы.