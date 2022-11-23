В Бердске 10-летний мальчик попал под колеса на пешеходном переходе

ДТП произошло сегодня утром на центральной площади города. Автомобиль «Субару Импреза» следовал по улице Ленина в сторону Герцена.
Возле дома № 90 на регулируемом пешеходном переходе он сбил ребенка, переходившего проезжую часть по ходу движения машины на зеленый свет.
Мальчика 2012 года рождения с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
В Бердске это третий ребенок, пострадавший в аварии в ноябре. Всего за год на дорогах Бердска пострадали уже 16 несовершеннолетних.
Ранее подросток попал под колеса на тротуаре возле дома № 1 по улице Часовая в Новосибирске.
До этого неизвестный сбил в столице Сибири 9-летнего мальчика и скрылся с места ДТП