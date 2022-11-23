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В Бердске 10-летний мальчик попал под колеса на пешеходном переходе

Сегодня, 12:19
Фото: ГИБДД
Пешеходный переход
Ребенок отправился в школу, на пешеходном переходе его сбил трезвый водитель, который решил «проскочить» на желтый сигнал светофора.

ДТП произошло сегодня утром на центральной площади города. Автомобиль «Субару Импреза» следовал по улице Ленина в сторону Герцена.

Возле дома № 90 на регулируемом пешеходном переходе он сбил ребенка, переходившего проезжую часть по ходу движения машины на зеленый свет.

Мальчика 2012 года рождения с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

В Бердске это третий ребенок, пострадавший в аварии в ноябре. Всего за год на дорогах Бердска пострадали уже 16 несовершеннолетних.

Ранее подросток попал под колеса на тротуаре возле дома № 1 по улице Часовая в Новосибирске.

До этого неизвестный сбил в столице Сибири 9-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

Неизвестный автомобилист сбил 9-летнего мальчика в Новосибирске и скрылся после ДТП
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#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Бердск#ДТП#Ребенок
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