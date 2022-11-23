Инцидент произошел в минувшее воскресенье, ночью 20 ноября 2022 года. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, установленные на здании администрации. Видео поделился бывший местный депутат Совета депутатов Алексей Астафьев.
Судя по кадрам, вместе с водителем в автомобиле находились две молодые пассажирки. Лихач разогнался на парковке и влетел в крыльцо. Точно понять невозможно, был ли этот маневр намеренным или мужчина случайно нажал на газ. Его легковушка серьезно пострадала, как и сам сибиряк, и крыльцо райадминистрации.
«Это крылечко, на которое депутаты проголосовали 600 тысяч рублей выделить. Оказалось, оно действительно прочное, но после аварии приличные вмятины всё же остались. Мне интересны последствия – является ли произошедшее ДТП, возбуждено ли административное дело, будут ли возмещать ущерб», - рассказал Atas.info экс-депутат Совета депутатов Колыванского района Алексей Астафьев.
После разговора с Астафьевым журналист Atas.info дозвонился до инспекторов пропаганды БДД подразделения ГИБДД Новосибирской области и узнал, что правоохранителям о данном происшествии заявлений не поступало. Место аварии никто не обследовал.
«У нас такой информации нет. В полицию, получается, никто не обращался, иначе мы бы знали о ДТП и устанавливали обстоятельства», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Отметим, в администрации Колыванского района не смогли прокомментировать этот инцидент. Даже обмолвились, что сейчас крыльцо в порядке и никаких вмятин на нем нет.