Судя по кадрам, вместе с водителем в автомобиле находились две молодые пассажирки. Лихач разогнался на парковке и влетел в крыльцо. Точно понять невозможно, был ли этот маневр намеренным или мужчина случайно нажал на газ. Его легковушка серьезно пострадала, как и сам сибиряк, и крыльцо райадминистрации.