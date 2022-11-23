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Гонщик повредил новое крыльцо администрации Колыванского района НСО

Сегодня, 07:00
Фото: кадр из видео новосибирского экс-депутата Алексея Астафьева
Гонщик протаранил новое крыльцо администрации Колыванского района НСО
Ночной дрифтер на черном автомобиле протаранил новое, дорогое крыльцо администрации Колыванского района Новосибирской области. Несмотря на то, что на нем остались приличные вмятины, хулигана никто не торопится искать для возмещения убытков.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, ночью 20 ноября 2022 года. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, установленные на здании администрации. Видео поделился бывший местный депутат Совета депутатов Алексей Астафьев.

Судя по кадрам, вместе с водителем в автомобиле находились две молодые пассажирки. Лихач разогнался на парковке и влетел в крыльцо. Точно понять невозможно, был ли этот маневр намеренным или мужчина случайно нажал на газ. Его легковушка серьезно пострадала, как и сам сибиряк, и крыльцо райадминистрации.

«Это крылечко, на которое депутаты проголосовали 600 тысяч рублей выделить. Оказалось, оно действительно прочное, но после аварии приличные вмятины всё же остались. Мне интересны последствия – является ли произошедшее ДТП, возбуждено ли административное дело, будут ли возмещать ущерб», - рассказал Atas.info экс-депутат Совета депутатов Колыванского района Алексей Астафьев.

После разговора с Астафьевым журналист Atas.info дозвонился до инспекторов пропаганды БДД подразделения ГИБДД Новосибирской области и узнал, что правоохранителям о данном происшествии заявлений не поступало. Место аварии никто не обследовал.

«У нас такой информации нет. В полицию, получается, никто не обращался, иначе мы бы знали о ДТП и устанавливали обстоятельства», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отметим, в администрации Колыванского района не смогли прокомментировать этот инцидент. Даже обмолвились, что сейчас крыльцо в порядке и никаких вмятин на нем нет.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Администрация#Видео
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