В Бердске угнали роковую иномарку, из-за которой убили мать двоих детей

Напомним, жуткое убийство женщины произошло в 2019 году. Она опубликовала в интернете объявление о продаже своей иномарки и нашла покупателя, который позвал её на встречу в Кузбасс. Отправилась сибирячка прямо на ней из Бердска, а домой так и не вернулась.
Тело Ирины Синельниковой нашли на обочине трассы в Кемеровской области. Её задушили. Чуть позже полиция нашла убийц – ими оказались 30 и 36-летний жители Бердска. Суд отправил их в колонию на 18 и 21 год.
Больше года роковой автомобиль стоял на автостоянке, а в 2021-м его передали в пользование мужу убитой Константину Синельникову. Чуть позже он узнал, что на машине арест из-за задолженности и его нельзя продать. А на днях, 19 ноября, иномарку вовсе угнали, рассказал мужчина Горсайту.
По словам Константина, «Пежо» стоял на автостоянке ООО «Моторесурс», где располагается фирма, директором которой он является. Один из местных бизнесменов, чей брат работает в ГИБДД, арендовал на этой территории бокс под пункт техосмотра. В какой-то момент он перестал платить и съезжать не собирался. Между ними начали возникать постоянные конфликты.
Мужчина предполагает, что его иномарку могли угнать бывшие арендаторы в отместку. Но и они не смогли на ней далеко уехать так, как под капотом закипел двигатель.
Синельников обнаружил машину на обочине дороги в Бердске. На место вызвал полицию, написал на угонщиков заявление.