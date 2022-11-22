atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Бердске угнали роковую иномарку, из-за которой убили мать двоих детей

Сегодня, 06:15
Фото: Горсайт/Константин Синельников
Автомобиль «Пежо», в котором три года назад задушили женщину, угнали в Бердске
Черный автомобиль «Пежо-407», в котором три года назад задушили Ирину Синельникову, угнали в Бердске Новосибирской области. Эта машина доставила семье погибшей не мало проблем – буквально стала для них роковой.

Напомним, жуткое убийство женщины произошло в 2019 году. Она опубликовала в интернете объявление о продаже своей иномарки и нашла покупателя, который позвал её на встречу в Кузбасс. Отправилась сибирячка прямо на ней из Бердска, а домой так и не вернулась.

Тело Ирины Синельниковой нашли на обочине трассы в Кемеровской области. Её задушили. Чуть позже полиция нашла убийц – ими оказались 30 и 36-летний жители Бердска. Суд отправил их в колонию на 18 и 21 год.

Больше года роковой автомобиль стоял на автостоянке, а в 2021-м его передали в пользование мужу убитой Константину Синельникову. Чуть позже он узнал, что на машине арест из-за задолженности и его нельзя продать. А на днях, 19 ноября, иномарку вовсе угнали, рассказал мужчина Горсайту.

По словам Константина, «Пежо» стоял на автостоянке ООО «Моторесурс», где располагается фирма, директором которой он является. Один из местных бизнесменов, чей брат работает в ГИБДД, арендовал на этой территории бокс под пункт техосмотра. В какой-то момент он перестал платить и съезжать не собирался. Между ними начали возникать постоянные конфликты.

Мужчина предполагает, что его иномарку могли угнать бывшие арендаторы в отместку. Но и они не смогли на ней далеко уехать так, как под капотом закипел двигатель.

Синельников обнаружил машину на обочине дороги в Бердске. На место вызвал полицию, написал на угонщиков заявление. 

Убийцам Ирины Синельниковой из Бердска грозит по 20 лет строгого режима
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобиль#Угон
Подпишитесь
От кафе «У Джона» до «Багратиона»: кто инкогнито платит долги «Экологии-Новосибирск»
Вчера, 07:43
Жесть: стал известен прогноз погоды в новогоднюю ночь-2023 в Новосибирске
Сегодня, 02:48
Первый каток открывается в Новосибирске – где именно
Вчера, 09:38
В Новосибирске нашли альтернативные участки для мусорных полигонов – изучаем карту
Вчера, 09:21
С 25 ноября стартуют прямые рейсы из Новосибирска в Тайланд
Вчера, 13:55
Мэрия проиграла Маилу Гезалову суд о «бизнес-муравейнике» вместо остановки
Сегодня, 04:18