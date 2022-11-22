В Бердске угнали роковую иномарку, из-за которой убили мать двоих детей

Напомним, жуткое убийство женщины произошло в 2019 году. Она опубликовала в интернете объявление о продаже своей иномарки и нашла покупателя, который позвал её на встречу в Кузбасс. Отправилась сибирячка прямо на ней из Бердска, а домой так и не вернулась.