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Угон

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2024
Лишенный водительских прав новосибирец угнал автомобиль у таксиста
В Новосибирске мужчину подозревают в угоне автомобиля, который принадлежал таксисту, подробности дали в ГУ МВД по региону.
21 августа, 02:38
Погоня полицейских за новосибирским автомобильным вором попала на видео
В Новосибирске полицейские гнались за водителем на угнанной машине, подробности рассказали в ГУ МВД.
23 июля, 05:29
18-летние парни угнали и сожгли чужой автомобиль в Новосибирске
В Новосибирске молодые парни решили угнать чужой автомобиль и поджечь его, подробности сообщили в ГУ МВД.
28 мая, 03:30
Работник новосибирского СТО угнал автомобиль клиента, чтобы покататься
Мужчина сел за руль чужого автомобиля, оставленного на ремонт и нарезал круги по центру Новосибирска. За поездку ему грозит до 5 лет лишения свободы.
29 марта, 06:48
2023
17-летняя девушка угнала Mersedes и поехала кататься по Новосибирску
В Первомайском районе был раскрыт угон автомобиля Mersedes Benz: подозреваемой оказалась 17-летняя девушка, подробности рассказали в ГУ МВД.
30 декабря 2023, 05:28
В Новосибирске пьяный воришка угнал машину приятеля
12 октября 2023, 08:53
Пьяный угонщик «Хонды», разорванной в ДТП под Новосибирском, сбежал из больницы
Пьяный угонщик сбежал из больницы после того, как попал в ДТП в Бердске: его машину разорвало на части.
11 октября 2023, 10:06
Правительство области поддержит разработку сети для поиска угнанного транспорта
Определены 19 проектов инновационных компаний Новосибирской области, которые в ближайшее время получат господдержку по итогам конкурса на трансфер и коммерциализацию технологий.
21 сентября 2023, 09:59
Сотрудник полиции в Новосибирске угнал автомобиль Lexus у покойника
В Новосибирске сотрудник полиции незаконно завладел автомобилем умершего мужчины, использовав свою должность и доступ к ключам и документам машины.
17 сентября 2023, 12:32
Полицейский случайно задержал угонщика в Новосибирске — невероятная история
Полицейский в Новосибирске случайно задержал угонщика, предотвратив ДТП; хулиган оказался ранее судимым и находился под воздействием алкоголя.
9 сентября 2023, 07:49
В Новосибирске сотрудник СТО попал в ДТП на угнанном автомобиле клиентки
В Новосибирске 27-летний сотрудник СТО угнал автомобиль клиентки, после чего попал в ДТП; против него возбуждено уголовное дело.
24 августа 2023, 04:17
В Новосибирске полуголый 23-летний парень угнал два автомобиля
Полуголый парень на глазах у владельцев угнал две иномарки в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
19 июня 2023, 12:54
Новосибирец дважды не смог забрать автомобиль после угона
В Новосибирске поймали подозреваемого в попытке угона автомобиля. При этом угонщику так и не удалось насладиться поездкой.
20 мая 2023, 09:28
Романтика и буйство чувств? Сотрудник автомойки поехал на свидание на угнанной машине
В Новосибирске работник автомойки похитил Toyota Vitz для визита к возлюбленной, о чем сообщают в ГУ МВД региона.
23 апреля 2023, 04:23
ГИБДД региона назвала наиболее угоняемые марки автомобилей: ВАЗ, Хонда и другие
Honda стала часто угоняемой иномаркой в Новосибирске в 2023 году. Какие еще марки автомобилей пользуются популярностью у угонщиков, рассказали в ГИБДД региона.
22 апреля 2023, 06:31
Пьяный пасынок угнал автомобиль отчима в Новосибирской области и попался полиции
В поселке Маслянино Новосибирской области молодой мужчина угнал автомобиль у своего отчима, в итоге попал в поле зрения полиции, подробности сообщают в ГУ МВД региона.
9 апреля 2023, 03:50
Жительница Новосибирска разбила алкоголь в магазине после известий об угоне машины
10 марта 2023, 10:41
«Попросил одежду»: новосибирец угнал автомобиль из бани и попал в ДТП
4 февраля 2023, 03:53
Наркотики, угон, смерть: в Новосибирске отец утонувшего угонщика заявил об убийстве
2 февраля 2023, 01:55
Нашли в кювете: под Новосибирском 29-летний уголовник угнал автомобиль «Тойота»
В Венгеровском районе правоохранители раскрыли угон автомобиля. Похитителем оказался 29-летний мужчина, подробности рассказали в ГУ МВД по региону.
29 января 2023, 04:09

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