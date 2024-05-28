18-летние парни угнали и сожгли чужой автомобиль в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
Все случилось 25 мая. В Советском районе был угнан автомобиль «ВАЗ-2106». Как выяснилось, угонщиками были 18-летние парни.
Они взяли машину покататься, доехали до Новосибирского района и не придумали ничего лучше, чем сжечь транспортное средство. Затем злоумышленники сбежали с места преступления.
Подозреваемых удалось найти. В отношении них были возбуждены дела по факту преступления против собственности. За угон и поджог они могут понести наказание, в случае их причастности.