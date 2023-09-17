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Полицейский угнал машину

Сотрудник полиции в Новосибирске угнал автомобиль Lexus у покойника

17 сентября 2023, 12:32
Фото: 1MI
Полицейский угнал машину

Сержант полиции угнал автомобиль Lexus у покойного мужчины в Новосибирске

В Новосибирске сотрудник полиции незаконно завладел автомобилем умершего мужчины, использовав свою должность и доступ к ключам и документам машины.

В Новосибирске произошел случай, когда сотрудник полиции похитил машину у покойного мужчины. Этот сотрудник, по имени Алексей И., является техником по обслуживанию транспорта и приехал на место происшествия вместе с оперативниками. В то время, пока его коллеги занимались необходимыми делами, Алексей незаметно украл копии документов покойного — паспорт, ПТС, госномер и ключи от автомобиля Lexus.

Эту историю опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black». На следующий день после вызова, полицейский вернулся к дому погибшего мужчины, сел в автомобиль и скрылся. Через некоторое время его выследили сотрудники безопасности и он признал свою вину. Машина была возвращена.

Пресс-служба ГУ УМВД подтвердила НГС факт угон автомобиля одним из сотрудников. Если вина Алексея будет подтверждена, ему грозит увольнение и ответственность в соответствии с законодательством.

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#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Полиция#Угон#Эмилия Губарева
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