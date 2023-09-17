Сотрудник полиции в Новосибирске угнал автомобиль Lexus у покойника

В Новосибирске произошел случай, когда сотрудник полиции похитил машину у покойного мужчины. Этот сотрудник, по имени Алексей И., является техником по обслуживанию транспорта и приехал на место происшествия вместе с оперативниками. В то время, пока его коллеги занимались необходимыми делами, Алексей незаметно украл копии документов покойного — паспорт, ПТС, госномер и ключи от автомобиля Lexus.