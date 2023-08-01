Отношения между Викой и Денисом были далеки от идеальных. Из-за ревности пара расставалась, но спустя несколько месяцев мужчина пригласил ее в гости и с тех пор о ней не было ничего известно. Подругам Вики стали приходить странные сообщения с ее телефона, но через неделю полиция поняла, что случилось. Денис был задержан прямо на работе и признался в убийстве.