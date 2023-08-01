Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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Updated Сегодня, 10:20
Двух бывших полицейских, Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея, отправили в СИЗО: их подозревают в связи с исчезновением 15-летней школьницы Натальи Матюхиной, которая пропала 13 лет назад.
Следственный комитет Новосибирской области возобновил расследование дела по статье «Убийство» и начал проверку на предмет участия экс-полицейских в исчезновении девочки. По информации из источника НГС, возможно, бывшие силовики насмерть сбили Наталью Матюхину автомобилем, когда она возвращалась из ночного клуба в Усть-Тарке. Правоохранители, предположительно, были пьяными, и один из них мог водить автомобиль в момент ДТП. Сразу после этого они, как сообщается в СМИ, ушли из правоохранительных органов.
В 2016 году в Новосибирске был арестован самый жестокий преступник в истории города — бывший полицейский Евгений Чуплинский, который убил 19 человек. Он был образцовым семьянином днем, но ночью становился охотником на людей.
Ужасные убийства происходили в 90-х годах, когда следователи обнаруживали тела расчлененных девушек. Расследование затянулось на почти двадцать лет. В 2005 году дела объединили и начали полноценное расследование. Множество подозреваемых было проверено, но все безрезультатно.
Известно, что с 1987 года Чуплинский работал в полиции и «крышевал проституток». Он подбирал женщин и затем в машине они выпивали алкоголь, после чего он душил их самбистским приемом и расчленял тела, писало издание НГС.
Эксперты обнаружили, что у него было психическое заболевание — склонность к убийству людей, сочетающаяся с некросадизмом. На следствии маньяк признал свою вину в 29 убийствах, но на суде заявил, что его показания были получены под давлением.
Также на расследовании он признался, что перестал убивать из-за испуга, когда почти сам утонул, пытаясь утопить свою жертву в реке. Он утверждал, что больше не преследовал женщин, но следователи были уверены, что он продолжал убивать и только более тщательно скрывал останки.
В марте 2018 года Чуплинского признали виновным в 19 убийствах. Ему было назначено пожизненное заключение, которое он отбывает в колонии «Черный дельфин».
В 2022 году бывшего сотрудника полиции осудили за убийство женщины, которая была трансгендером. Виктория Басаковская или по прошлому имени — Николай, исчезла в октябре 2020 года. Люди были смущены, когда видели фото девушки, но узнавали мужское имя. Трансгендер хотел провести операцию по смене пола, но не мог это сделать из-за отсутствия денег. Виктория жила как женщина и скрывала свои отношения с бывшим парнем Денисом Калининым, который работал в полиции.
Отношения между Викой и Денисом были далеки от идеальных. Из-за ревности пара расставалась, но спустя несколько месяцев мужчина пригласил ее в гости и с тех пор о ней не было ничего известно. Подругам Вики стали приходить странные сообщения с ее телефона, но через неделю полиция поняла, что случилось. Денис был задержан прямо на работе и признался в убийстве.
По версии прокурора, Денис нанес многочисленные удары Вике, а затем задушил ее, об этом писало издание «КП-Новосибирск». Один из возможных поводов для конфликта — видео интимного характера, которое могло скомпрометировать бывшего правоохранителя. Денис Калинин был приговорен к девяти годам лишения свободы и должен выплатить миллион рублей матери Вики в качестве компенсации за моральный ущерб.