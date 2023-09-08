Опасный рейд. В Новосибирске нелегальный продавец бензина наехал на ногу полицейскому

В ходе этой проверки было выявлено лицо, занимающееся розничной торговлей нефтепродуктами из автомобиля марки «Лада Ларгус», который находился рядом с домом на улице Татьяны Снежиной, дом 48/1. Когда сотрудники полиции подошли к автомобилю, водитель заперся в нем.