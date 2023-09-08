Опасный рейд. В Новосибирске нелегальный продавец бензина наехал на ногу полицейскому

Posted Сегодня, 02:00
Published Сегодня, 02:00
Modified Сегодня, 02:03
Updated Сегодня, 02:03
28 августа 2023 года прокуратура Октябрьского района вместе с администрацией района, полицией и МЧС провела проверку соблюдения законодательства о продаже нефтепродуктов.
В ходе этой проверки было выявлено лицо, занимающееся розничной торговлей нефтепродуктами из автомобиля марки «Лада Ларгус», который находился рядом с домом на улице Татьяны Снежиной, дом 48/1. Когда сотрудники полиции подошли к автомобилю, водитель заперся в нем.
Несмотря на требования полицейских выйти из автомобиля и предъявить документы, водитель намеренно начал двигаться и наехал колесом на ногу одного из полицейских, выполняющего свои служебные обязанности.
В результате этих незаконных действий правоохранителю были причинены телесные повреждения. После этого водитель скрылся с места происшествия. Возбуждено дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.