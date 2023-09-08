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Полицейскому досталось от нарушителя

Опасный рейд. В Новосибирске нелегальный продавец бензина наехал на ногу полицейскому

8 сентября 2023, 02:00
Фото: 1MI
Полицейскому досталось от нарушителя

В Новосибирске нелегальный продавец бензина наехал на ногу полицейскому и сбежал

Водитель автомобиля наехал колесом на сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения, и скрылся с места происшествия в Новосибирске, подробности сообщают в прокуратуре региона.

28 августа 2023 года прокуратура Октябрьского района вместе с администрацией района, полицией и МЧС провела проверку соблюдения законодательства о продаже нефтепродуктов.

В ходе этой проверки было выявлено лицо, занимающееся розничной торговлей нефтепродуктами из автомобиля марки «Лада Ларгус», который находился рядом с домом на улице Татьяны Снежиной, дом 48/1. Когда сотрудники полиции подошли к автомобилю, водитель заперся в нем.

Несмотря на требования полицейских выйти из автомобиля и предъявить документы, водитель намеренно начал двигаться и наехал колесом на ногу одного из полицейских, выполняющего свои служебные обязанности.

В результате этих незаконных действий правоохранителю были причинены телесные повреждения. После этого водитель скрылся с места происшествия. Возбуждено дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

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#Общество#Новосибирск#Уголовное дело#Прокуратура#Насилие#Эмилия Губарева#Расследование
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