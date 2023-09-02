Кандидат в губернаторы Яковлев дважды заявил на полицейских в прокуратуру

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Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
По словам кандидата на пост губернатора в Новосибирске от партии КПРФ Роман Яковлев представители правопорядка дважды сорвали работу его избирательного штаба. Об этом сообщает Сиб.фм. Оба инцидента произошли в течение одной недели.
Два сотрудника полиции подошли к Яковлеву во время встречи с избирателями в рабочем поселке Краснообск. Как рассказал Роман Яковлев до этого он уже провел сотни встреч с избирателями, все в рамках законодательства РФ. Ни разу к нему не возникало вопросов.
Во время встречи в Краснообске два сотрудника полиции в звании майора потребовали объяснений — на каком основании проводится встреча, а также задавали вопросы по поводу тем, на которые кандидат в губернаторы общался с избирателями. Один из полицейских представился руководителем службы участковых рабочего поселка Краснообск.
Во время общения с журналистами там же в Краснообске полицейские потребовали от Романа Яковлева покинуть место встречи и проследовать в отделение полиции. Кандидат в губернаторы отказался проследовать за полицейскими, но встречу с избирателями пришлось завершить, так как продолжать ее не было возможности.
Второй вопиющий, по мнению Яковлева, случай произошел в Новосибирске. К девушке у метро «Студенческая» в одиночку раздававшей агитационные материалы кандидата в губернаторы подошли 4 полицейских и потребовали объяснений о ее деятельности.
Оба случая Яковлев не оставил без внимания, заявив, что намерен довести эти ситуации до логического завершения, теперь ситуациями займется прокуратура.
Что известно о кандидатах в губернаторы Новосибирской области.