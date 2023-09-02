Кандидат в губернаторы Яковлев дважды заявил на полицейских в прокуратуру

Два сотрудника полиции подошли к Яковлеву во время встречи с избирателями в рабочем поселке Краснообск. Как рассказал Роман Яковлев до этого он уже провел сотни встреч с избирателями, все в рамках законодательства РФ. Ни разу к нему не возникало вопросов.