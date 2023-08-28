Кандидаты в губернаторы Новосибирской области-2023: биографии и карьера

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:17
С 8 по 10 сентября 2023 года в Новосибирской области пройдут губернаторские выборы. В них участвуют четыре политика, включая действующего губернатора
Уроженец Череповца Вологодской области был назначен на пост губернатора Новосибирской области указом президента Путина осенью 2017 года, сменив на этом посту Владимира Городецкого. Будущий глава нашего региона родился в 1971 году, после школы закончил техникум по специальности «электромонтер», а после службы в армии получил высшее образование по специальности «электропривод и автоматика установок и технологических комплексов».
Вся рабочая карьера Травникова связана со структурами компании «Северсталь». В 1990 он пришел электромонтером IV разряда в сортопрокатный цех Череповецкого металлургического комбината, сюда же вернулся после демобилизации. В итоге поднялся по карьерной лестнице до замначальника цеха, позже был генеральным директором ООО «Электроремонт» (в составе ОАО «Северсталь»).
Весной 2010 Андрей Травников был назначен первым заместителем мэра города Череповца Олега Кувшинникова, с которым работал в 90-х годах в «Северстали». Далее Травников становится главой Череповца, затем в 2016 году побеждает на выборах мэра города Вологды.
В 2018 году побеждает на выборах губернатора Новосибирской области с результатом 64,52% голосов избирателей.
Свою личную жизнь Андрей Травников не афиширует, известно, что у него есть жена Людмила и двое взрослых детей. Увлекается беговыми лыжами, участвует в массовых любительских стартах.
Кандидату от коммунистической партии 38 лет, он коренной новосибирец, рано пришедший в политику. В 2007 году окончил технический университет, еще обучаясь в котором, активно занялся общественной деятельностью — в 19 лет создал региональное движение Молодых отцов.
В партию вступил на следующий год после окончания вуза и, по словам однопартийцев, успешно совмещал деятельность в интересах Ленинского райкома КПРФ с работой в структуре МУП «Электоросеть», дойдя до должности заместителя начальника предприятия. В 2014 году Яковлев возглавляет отделение КПРФ в Ленинском районе Новосибирска.
В 2015 году Яковлев избирается в Законодательное собрание и с тех пор депутатская деятельность становится его основным занятием. В 2019 был избран заместителем председателя комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям и до сих пор занимает этот пост. В 2020 году вновь победил на выборах в новый созыв регионального парламента.
Роман Яковлев считается одним из лидеров общественного движения против повышения пенсионного возраста.
Яковлев рано женился, он состоит в браке уже почти 20 лет и вместе с женой Еленой воспитывает трех дочерей: старшая учится в вузе, младшие ходят в школу и детский сад.
Родившийся в 1978 году, действующий вице-спикер Совета депутатов Новосибирска после школы поступил в Томское высшее командное училище связи, но обучение в нем не завершил. В 2000 году Лебедев поступает на юридическое отделение Новосибирского гуманитарного института, а в 2004 году с головой уходит в бизнес в сфере автосервиса. В 2007 году в Новосибирском государственном университете экономики и управления прошел курсы повышения квалификации по специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». А в 2013 году закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, факультет «Государственное и муниципальное управление».
Политическую карьеру Лебедев начал в Кемеровской области, он занимал пост заместителя руководителя региональной организации ЛДПР, которую в то время возглавлял Дмитрий Савельев (позже он изберется в Госдуму, потом переизберется, станет представлять Новосибирскую область в нижней палате парламента, а после покинет ряды ЛДПР и перейдет в «Единую Россию»).
В 2011 году Евгений Лебедев избирается в городской совет Новокузнецка, участвует в борьбе за пост вице-спикера, но проигрывает Наталье Гайнулиной из «Единой России». В 2015 Лебедев пишет заявление о сложении депутатских полномочий по собственному желанию. И в том же году избирается в горсовет Новосибирска. В 2019 участвует в выборах мэра Новосибирска и по их итогам занимает третью строчку с результатом 9,35% голосов избирателей. 2020 он вновь выигрывает муниципальные выборы и занимает пост вице-спикера Совета депутатов Новосибирска.
В начала 2023 года Лебедев отправляется на Донбасс с гуманитарной миссией и несколько месяцев практически не участвует в новосибирской политической жизни, переложив текущую работу на своих помощников. К активной депутатской деятельности вице-спикер горсовета возвращается в мае текущего года.
Евгений Лебедев женат, воспитывает двоих дочерей.
Владислав Плотников родился в Академгородке в 1966 году. Окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «инженер-физик». После получения диплома начал работать в институте физики полупроводников СО РАН, однако в 90-е годы научной карьере предпочел стезю бизнесмена.
И на этом пути Плотников преуспел. Сейчас является руководителем и учредителем ООО ПКФ «Ривайвел», «Мегаполис Сибири», «Новоград», «СМУ 36», ИД «Партнер» (газета «Бумеранг-Партнер»), ООО «Эдем». В числе крупных активов — курорт-отель «Морозово», ТРЦ «Эдем» в Академгородке.
В местной политике имя Владислава Плотникова стало широко известно в 2020 году. Многие издания ошибочно пишут, что он участвовал в выборах депутатов регионального Заксобрания, но это неверно. Плотников тогда принимал участие в праймериз «Единой России» по избирательному округу № 36. И стал по их результатам лидером. Однако руководство единороссов проигнорировало результаты предварительного голосования и вместо Плотникова выдвинуло кандидатом действующего на тот момент депутата регионального парламента Алексея Андреева.
На текущий момент Плотников — один из самых скрытных кандидатов. В публичной плоскости он не озвучивает факты из своей личной жизни, общение с потенциальными избирателями, помимо личных встреч, происходит на странице в соцсети «ВКонтакте», специально созданной перед выборами.
Со слов Владислава Плотникова известно, что он вдохновляется идеями Захара Прилепина и Николая Старикова.