Кандидаты в губернаторы Новосибирской области-2023: биографии и карьера

Родившийся в 1978 году, действующий вице-спикер Совета депутатов Новосибирска после школы поступил в Томское высшее командное училище связи, но обучение в нем не завершил. В 2000 году Лебедев поступает на юридическое отделение Новосибирского гуманитарного института, а в 2004 году с головой уходит в бизнес в сфере автосервиса. В 2007 году в Новосибирском государственном университете экономики и управления прошел курсы повышения квалификации по специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». А в 2013 году закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, факультет «Государственное и муниципальное управление».