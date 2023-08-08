Удобство дистанционного голосования оценили новосибирцы

Обратите внимание, что при подаче заявки на дистанционное голосование, избиратель не может участвовать в обычном голосовании на избирательном участке — его исключают из списков. Если вы вдруг передумаете голосовать электронно и решите прийти на избирательный участок, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов, нужно будет до 4 сентября успеть отозвать свой голос. Для того чтобы это сделать, нужно зайти на страницу своего заявления и нажать на надпись «Отозвать заявление».