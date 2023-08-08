Удобство дистанционного голосования оценили новосибирцы

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:42
Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) необходима регистрация на сайте гост. Нужно успеть до 4 сентября в своем кабинете на портале gosuslugi.ru зайти в раздел «Выборы», выбрать заявление на участие в дистанционном голосовании, заполнить и отправить его. Заявление будет обработано системой, после чего можно будет увидеть статус «Учтено ЦИК России».
Начиная с 8 сентября с первого дня голосования, можно зайти на сайт ДЭГ и выбрать своего кандидата в губернаторы Новосибирской области, используя электронный бюллетень. Это можно будет сделать вплоть до окончания голосования до 10 сентября.
Как объяснил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь данный сайт был разработан компанией «Ростелеком» по заказу ЦИК России и Минцифры РФ в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Цифровая платформа выполнена на осве отечественных информационных технологий, что поддерживает высокий уровень информационной безопасности. «Голосование онлайн — это безопасно, анонимно и просто», — рассказал Сергей Цукарь.
Обратите внимание, что при подаче заявки на дистанционное голосование, избиратель не может участвовать в обычном голосовании на избирательном участке — его исключают из списков. Если вы вдруг передумаете голосовать электронно и решите прийти на избирательный участок, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов, нужно будет до 4 сентября успеть отозвать свой голос. Для того чтобы это сделать, нужно зайти на страницу своего заявления и нажать на надпись «Отозвать заявление».
Для того чтобы голосовать электронно, не обязательно заходить на сайт с компьютера, можно сделать это со смартфона или любого мобильного устройства. Специалисты Новосибирского филиала «Ростелекома» рассказали, что система разработана на базе блокчейн-платформы с использованием криптографических алгоритмов шифрования.
Данная платформ обеспечивает безопасность доступа и конфиденциальность. Технология уже использовалась три года назад в Курской и Ярославской областях. Тогда с помощью дистанционного электронного голосования избиратели участвовали в выборах депутатов Государственной Думы. Потом эта технология использовалась еще в десятке других регионов, где подтвердила свое удобство и безопасность.
Виталий Иванов, политолог, эксперт по региональной политике:
«Дистанционное электронное голосование — это просто очень удобно. Не надо никуда специально идти или ехать, не нужно подгонять планы, выкраивать время, чем-то жертвовать. В наше время раз и навсегда победившей цифровизации люди дистанционно с помощью компьютеров и смартфонов не только делают всевозможные покупки или переводят деньги, но и обучаются новым профессиям, консультируются с врачами, торгуют на биржах.
В таких условиях даже странно, что кто-то еще обсуждает саму допустимость электронного голосования. Если гражданин, скажем так, свободно доверяет интернету свое здоровье и свои деньги, то почему он не может доверить ему свой голос на выборах?»
Стало известно о партиях, которые выдвинули своих кандидатов в губернаторы Новосибирской области.