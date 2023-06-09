Коммунистическая партия намерена выставить на выборы депутата регионального Законодательного собрания Романа Яковлева. Выбор сибиряков уже одобрен ЦК КПРФ, формально выдвижение состоится 17 июня на областной партийной конференции. Сам кандидат, похоже, не ставит перед собой задачи победить, для него самое главное — выйти во второй тур. Об этом Яковлев заявил в ходе пленума обкома КПРФ.