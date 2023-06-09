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Какие партии будут участвовать в губернаторских выборах в Новосибирской области

9 июня 2023, 10:18
Фото: 1MI
Все названные кандидаты хорошо известны новосибирцам
До губернаторских выборов осталось три месяца. Смотрим, какие политические партии намерены выдвинуть своих кандидатов на пост главы региона

Большинство отделений крупных политических партий в Новосибирской области уже определились с кандидатами на пост губернатора региона. Голосование назначено на 10 сентября текущего года.

Единая Россия

Тут никаких сюрпризов нет. На второй срок намерен пойти действующий губернатор, секретарь регионального отделения ЕР Андрей Травников. В мае его выдвижение приветствовал президент России Владимир Путин. Напомним, Травников победил на губернаторских выборах в 2018 году, за него отдали голоса 64,5% избирателей.

КПРФ

Коммунистическая партия намерена выставить на выборы депутата регионального Законодательного собрания Романа Яковлева. Выбор сибиряков уже одобрен ЦК КПРФ, формально выдвижение состоится 17 июня на областной партийной конференции. Сам кандидат, похоже, не ставит перед собой задачи победить, для него самое главное — выйти во второй тур. Об этом Яковлев заявил в ходе пленума обкома КПРФ.

В 2018 коммунисты не выставляли своего кандидата на выборы.

ЛДПР

По словам руководителя фракции ЛДПР в региональном Заксобрании Александра Щербака, партию на выборах представит вице-спикер горсовета Евгений Лебедев. Официально о его выдвижении еще не сообщалось, ожидается, что это решение будет принято на областной партконференции 17 июня. Однако кандидатуры Лебедева уже одобрена высшим советом ЛДПР, сообщил Щербак в интервью изданию Сибкрай.

В 2018 года партия выставляла на губернаторских выборах Дмитрия Савельева, он набрал 17,3% голосов.

Справедливая Россия

По словам депутата Законодательного собрания Новосибирской области Анатолия Кубанова, партия будет участвовать в выборах. Однако имя возможного кандидата пока держат в тайне, претендента на пост главы региона назовут на партийной конференции 19 июня.

На выборах 2018 года Кубанов набрал 11,7% голосов жителей региона.

Новые люди

Молодая партия еще не определилась, будет ли непосредственно участвовать в выборах, или поддержит одного из выдвинутых другими партиями кандидатов. Как говорит депутат Законодательного собрания Дарья Карасева, окончательная стратегия действий еще не выработана.

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