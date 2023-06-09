Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Большинство отделений крупных политических партий в Новосибирской области уже определились с кандидатами на пост губернатора региона. Голосование назначено на 10 сентября текущего года.
Тут никаких сюрпризов нет. На второй срок намерен пойти действующий губернатор, секретарь регионального отделения ЕР Андрей Травников. В мае его выдвижение приветствовал президент России Владимир Путин. Напомним, Травников победил на губернаторских выборах в 2018 году, за него отдали голоса 64,5% избирателей.
Коммунистическая партия намерена выставить на выборы депутата регионального Законодательного собрания Романа Яковлева. Выбор сибиряков уже одобрен ЦК КПРФ, формально выдвижение состоится 17 июня на областной партийной конференции. Сам кандидат, похоже, не ставит перед собой задачи победить, для него самое главное — выйти во второй тур. Об этом Яковлев заявил в ходе пленума обкома КПРФ.
В 2018 коммунисты не выставляли своего кандидата на выборы.
По словам руководителя фракции ЛДПР в региональном Заксобрании Александра Щербака, партию на выборах представит вице-спикер горсовета Евгений Лебедев. Официально о его выдвижении еще не сообщалось, ожидается, что это решение будет принято на областной партконференции 17 июня. Однако кандидатуры Лебедева уже одобрена высшим советом ЛДПР, сообщил Щербак в интервью изданию Сибкрай.
В 2018 года партия выставляла на губернаторских выборах Дмитрия Савельева, он набрал 17,3% голосов.
По словам депутата Законодательного собрания Новосибирской области Анатолия Кубанова, партия будет участвовать в выборах. Однако имя возможного кандидата пока держат в тайне, претендента на пост главы региона назовут на партийной конференции 19 июня.
На выборах 2018 года Кубанов набрал 11,7% голосов жителей региона.
Молодая партия еще не определилась, будет ли непосредственно участвовать в выборах, или поддержит одного из выдвинутых другими партиями кандидатов. Как говорит депутат Законодательного собрания Дарья Карасева, окончательная стратегия действий еще не выработана.