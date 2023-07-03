Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
В Новосибирской области определились с кандидатами на пост губернатора. Всего выдвинулись пять человек. Информацию об этом сообщила изданию «Народная газета» председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.
Голосование назначено на 8, 9 и 10 сентября. В списке кандидатов значатся Андрей Щукин от партии «Коммунисты России», Евгений Лебедев от ЛДПР, Роман Яковлев от КПРФ, Владислав Плотников от «Справедливой России» и Андрей Травников от «Единой России».
Ольга Благо также добавила, что все кандидаты должны предоставить подписи от депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. Затем, с 16 по 26 июля, документы будут поданы на регистрацию.