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Определены все кандидаты на пост губернатора Новосибирской области

3 июля 2023, 02:26
Фото: 1MI
Всего пять кандидатов
В Новосибирской области определены пять кандидатов на пост губернатора, включая Андрея Щукина от «Коммунистов России», Евгения Лебедева от ЛДПР, Романа Яковлева от КПРФ, Владислава Плотникова от «Справедливой России» и Андрея Травникова от «Единой России».

В Новосибирской области определились с кандидатами на пост губернатора. Всего выдвинулись пять человек. Информацию об этом сообщила изданию «Народная газета» председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Голосование назначено на 8, 9 и 10 сентября. В списке кандидатов значатся Андрей Щукин от партии «Коммунисты России», Евгений Лебедев от ЛДПР, Роман Яковлев от КПРФ, Владислав Плотников от «Справедливой России» и Андрей Травников от «Единой России».

Ольга Благо также добавила, что все кандидаты должны предоставить подписи от депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. Затем, с 16 по 26 июля, документы будут поданы на регистрацию.

Названа дата выборов губернатора Новосибирской области в 2023 году
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