Инициаторов референдума о прямых выборах мэров заподозрили в ангажированности

Точку зрения о том, что вопрос с проведением референдума его инициаторы обострили вовсе не ради самого референдума, высказал заместитель председателя комитета, представитель ЛДПР Александр Щербак. «Есть чёткие критерии допустимого. Совершенно очевидно, что рассматриваемая нами инициатива, в том числе, формулировка вопроса, этим критериям допустимости не соответствует. Подтверждение тому — многочисленная судебная практика, от которой мы как комитет законодательный не можем отмахнуться. Инициаторы этого не понимали? Для чего начинать процесс, финал которого предсказуем и очевиден, превращая его в информационную кампанию? На мой взгляд нам сегодня важно не только принять законное решение, но и прямо сказать: цель инициаторов сегодня — дестабилизация. И лично я буду голосовать за соблюдение федерального закона и призываю к этому всех своих коллег», — подчеркнул Александр Щербак.