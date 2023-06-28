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Инициаторов референдума о прямых выборах мэров заподозрили в ангажированности

28 июня 2023, 08:44
Фото: atas.info
Инициативная группа предлагает вернуть прямые выборы глав муниципалитетов
В Заксобрании Новосибирской области рекомендуют признать предлагаемый для вынесения на областной референдум вопрос о необходимости изменения порядка избрания мэров не соответствующим букве закона

Комитет по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Законодательного собрания Новосибиркой области после обсуждения с экспертами и изучения сложившейся судебной практики и правовой позиции Верховного суда России рекомендовал признать предлагаемый для вынесения на областной референдум вопрос о необходимости изменения порядка избрания мэров не соответствующим федеральному и областному законодательству.

Ранее ходатайство о проведении такого плебисцита было принято Избирательной комиссией Новосибирской области, а 19 июня документы поступили в Законодательное Собрание региона для проведения проверки на соответствие требованиям закона.

«Инициативной группой по проведению областного референдума предложен вопрос о принятии законопроекта, направленного на изменение порядка избрания глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов на территории Новосибирской области, который уже установлен законом Новосибирской области №484 „Об отдельных вопросах организации местного самоуправления“, принятым в соответствии с федеральным законом №131 ФЗ.

Таким образом, вопрос инициативной группы урегулирован данными законами и не соответствует требованиям п 2. ст. 12 ФЗ №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и пункту 1 ст. 4 закона Новосибирской области №180-ОЗ «Об областном референдуме Новосибирской области». Также указанная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой и правовой позицией Верховного суда РФ», — сообщила участникам совещания руководитель департамента по правовым вопросам аппарата Заксобрания Татьяна Варда.

Точку зрения о том, что вопрос с проведением референдума его инициаторы обострили вовсе не ради самого референдума, высказал заместитель председателя комитета, представитель ЛДПР Александр Щербак. «Есть чёткие критерии допустимого. Совершенно очевидно, что рассматриваемая нами инициатива, в том числе, формулировка вопроса, этим критериям допустимости не соответствует. Подтверждение тому — многочисленная судебная практика, от которой мы как комитет законодательный не можем отмахнуться. Инициаторы этого не понимали? Для чего начинать процесс, финал которого предсказуем и очевиден, превращая его в информационную кампанию? На мой взгляд нам сегодня важно не только принять законное решение, но и прямо сказать: цель инициаторов сегодня — дестабилизация. И лично я буду голосовать за соблюдение федерального закона и призываю к этому всех своих коллег», — подчеркнул Александр Щербак.

По итогам обсуждения председатель комитета Игорь Умербаев озвучил решение о несоответствии законодательству предлагаемого для вынесения на референдум вопроса, которое депутаты поддержали большинством голосов.

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