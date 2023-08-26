atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Следующего мэра Новосибирка будут выбирать депутаты на конкурсной основе

Суд отклонил иск с требованием референдума о возвращении выборов мэра Новосибирска

26 августа 2023, 07:32
Фото: atas.info
Следующего мэра Новосибирка будут выбирать депутаты на конкурсной основе
Новосибирский областной суд отказал в удовлетворении иска независимых депутатов горсовета к региональному Законодательному собранию

Новосибирский областной суд посчитал, что проведение регионального референдума по вопросу возвращения прямых выборов мэра Новосибирска противоречит федеральному законодательству, поскольку именно оно регламентирует вопрос о способе выборов главы муниципалитета. Таким образом, иск, поданный депутатами Совета депутатов Новосибирска Антоном Картавиным и Светланой Каверзиной, отклонен, сообщил редакции Картавин

Муниципальные депутаты требовали признать незаконным постановление Законодательного собрания Новосибирской области, в котором региональный парламент отказал в проведении референдума по возврату к механизму прямых выборов глав муниципалитетов.

«Суд первой инстанции отказал в нашем иске. Нам нельзя самим решать, кто будет управлять нашим городом. Мы, конечно, подадим апелляцию на это решение, и скорее всего, дойдем до Верховного суда», — прокомментировал текущую ситуацию Антон Картавин.

Поправки в устав Новосибирска, предусматривающие отмену прямых выборов мэра и переход к назначению главы муниципалитета на конкурсной основе, были приняты горсоветом 26 апреля 2023 года. Депутаты объясняли это решение новой редакцией регионального законодательства, где предусмотрена новая модель выборов. В Законодательном собрании Новосибирской области, в свою очередь, изменение системы выборов глав муниципалитетов объясняли требования федерального законодательства.

Читайте также:
Уже второй: новосибирский депутат Картавин заявил о «жучках»Соответствует законодательству: в Новосибирске обсудили отмену прямых выборов мэраГражданский активист требует отменить выборы горсовета в Новосибирске
#Политика#Новосибирск#Мэр#Выборы#Референдум
Подпишитесь
Сергей Федорчук уходит с поста министра образования Новосибирской области
Вчера, 07:00
Страшная гроза в Новосибирске: десятки молний и пугающие раскаты грома — ТОП-10 фото
Вчера, 01:25
Создатель «Электронного города» в Новосибирске Ларьяновский объявил, что болен раком
Вчера, 05:12
Экстренное предупреждение: грозы, ливни и град надвигаются на Новосибирск 25 августа
Вчера, 04:32
В Новосибирске раскрыты подробности о лежавших на земле мужчинах в военной форме
Вчера, 01:41
Когда рассосется «Кольцо ада» на площади Труда рассказал мэр Новосибирска
Вчера, 06:22