Суд отклонил иск с требованием референдума о возвращении выборов мэра Новосибирска

Поправки в устав Новосибирска, предусматривающие отмену прямых выборов мэра и переход к назначению главы муниципалитета на конкурсной основе, были приняты горсоветом 26 апреля 2023 года. Депутаты объясняли это решение новой редакцией регионального законодательства, где предусмотрена новая модель выборов. В Законодательном собрании Новосибирской области, в свою очередь, изменение системы выборов глав муниципалитетов объясняли требования федерального законодательства.