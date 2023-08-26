Суд отклонил иск с требованием референдума о возвращении выборов мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Новосибирский областной суд посчитал, что проведение регионального референдума по вопросу возвращения прямых выборов мэра Новосибирска противоречит федеральному законодательству, поскольку именно оно регламентирует вопрос о способе выборов главы муниципалитета. Таким образом, иск, поданный депутатами Совета депутатов Новосибирска Антоном Картавиным и Светланой Каверзиной, отклонен, сообщил редакции Картавин
Муниципальные депутаты требовали признать незаконным постановление Законодательного собрания Новосибирской области, в котором региональный парламент отказал в проведении референдума по возврату к механизму прямых выборов глав муниципалитетов.
«Суд первой инстанции отказал в нашем иске. Нам нельзя самим решать, кто будет управлять нашим городом. Мы, конечно, подадим апелляцию на это решение, и скорее всего, дойдем до Верховного суда», — прокомментировал текущую ситуацию Антон Картавин.
Поправки в устав Новосибирска, предусматривающие отмену прямых выборов мэра и переход к назначению главы муниципалитета на конкурсной основе, были приняты горсоветом 26 апреля 2023 года. Депутаты объясняли это решение новой редакцией регионального законодательства, где предусмотрена новая модель выборов. В Законодательном собрании Новосибирской области, в свою очередь, изменение системы выборов глав муниципалитетов объясняли требования федерального законодательства.