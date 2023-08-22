Уже второй: новосибирский депутат Картавин заявил о «жучках»

Как дальше сообщает политик, в ходе поисков был обнаружен обрезанный кабель, к которому могла быть прикреплена камера. Также, по мнению Антона Картавина, неизвестный злоумышленник просверлил отверстие для устройства, имея помещение в его рабочий кабинет. Теперь новосибирец намерен подать заявление в полицию.