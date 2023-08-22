Уже второй: новосибирский депутат Картавин заявил о «жучках»

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
«Мои помощники тоже решили проверить все углы нашей приемной. И я не сильно удивился, когда они тоже нашли следы чужого вмешательства», — написал депутат в Telegram-канале «Говорит Картавин».
Как дальше сообщает политик, в ходе поисков был обнаружен обрезанный кабель, к которому могла быть прикреплена камера. Также, по мнению Антона Картавина, неизвестный злоумышленник просверлил отверстие для устройства, имея помещение в его рабочий кабинет. Теперь новосибирец намерен подать заявление в полицию.
Стоит отметить, что Антон Картавин оказался не единственным депутатом, заявившем о слежке. До этого о «жучках» заявила коллега депутата по городскому совету Светлана Каверзина.