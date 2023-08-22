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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Политик нашел обрезанный кабель

Уже второй: новосибирский депутат Картавин заявил о «жучках»

22 августа 2023, 14:05
Фото: Telegram-канал «Говорит Картавин»
Политик нашел обрезанный кабель
В Новосибирске уже второй депутат заявил о незаконной прослушке. На этот раз им оказался Антон Картавин.
«Мои помощники тоже решили проверить все углы нашей приемной. И я не сильно удивился, когда они тоже нашли следы чужого вмешательства», — написал депутат в Telegram-канале «Говорит Картавин».

Как дальше сообщает политик, в ходе поисков был обнаружен обрезанный кабель, к которому могла быть прикреплена камера. Также, по мнению Антона Картавина, неизвестный злоумышленник просверлил отверстие для устройства, имея помещение в его рабочий кабинет. Теперь новосибирец намерен подать заявление в полицию.

Стоит отметить, что Антон Картавин оказался не единственным депутатом, заявившем о слежке. До этого о «жучках» заявила коллега депутата по городскому совету Светлана Каверзина.

В Новосибирске прослушку нашли в кабинете депутата Каверзиной
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#Происшествия#Новосибирск#Депутат#Александр Ляхов#Антон Картавин#Прослушка
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