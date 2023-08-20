«Нужна новая миссия»: новосибирский депутат Антонов отреагировал на гибель «Луны-25»

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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«Враги уже сплясали на костях упавшего корабля. На мой взгляд, необходимо проанализировать причины аварии, исправить их и запустить повторную миссию. Пока она не достигнет успеха. Только так достигается результат», — написал Ростислав Антонов на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Также политик заметил, что «возвращение России к лидерству в космической гонке идет не без сложностей».
Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» была запущена с космодрома «Восточный» 11 августа. Ее целью в рамках российской лунной программы было изучение полярных областей естественного спутника Земли на наличие воды, исследование лунной пыли (в том числе, ее взаимодействия с солнечным ветром) и возможности мягкого прилунения космических аппаратов.
За несколько дней до гибели со станции был сделан уникальный снимок Поверхности Луны. 19 августа из-за внештатной ситуации аппарат сошел с орбиты и с ним потеряли связь на Земле. Позже стало известно о столкновении станции с лунной поверхностью.