«Нужна новая миссия»: новосибирский депутат Антонов отреагировал на гибель «Луны-25»

За несколько дней до гибели со станции был сделан уникальный снимок Поверхности Луны. 19 августа из-за внештатной ситуации аппарат сошел с орбиты и с ним потеряли связь на Земле. Позже стало известно о столкновении станции с лунной поверхностью.