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Новосибирский астрофотограф снял туманность «Вуаль»

15 июля 2023, 08:40
Фото: Mikael Svalgaard / wikipedia.org
Сибиряк заснял только часть туманности

Астрофотограф из Новосибирска заснял туманность «Вуаль»

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков заснял фрагмент уникальной туманности «Вуаль». Для этого ему пришлось уехать за город.

Как рассказал Алексей Поляков «НГС Новосибирск», сьемка проводилась в тридцати километрах от областного центра. На создание качественного кадра фотограф затратил более полутора часов

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Туманность «Вуаль» находится в созвездии Лебедя, расстояние до Земли составляет 2400 световых лет. Она образовалась примерно 6-8 тысяч лет назад после взрыва. Новосибирец запечатлел только фрагмент уникального космического объекта, поскольку он очень велик и способен образовывать отдельные мини-туманности.

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Астрофотограф Алексей Поляков известен своим давним интересом к космосу. В начале мая энтузиаст снял полет Международной космической станции, специально отправившись в Барнаул, а за месяц до этого сделал фото и видео спутников Илона Маска в ста километрах от Новосибирска. Сейчас фотограф хочет вновь уехать на Алтай, чтобы заснять темные туманности, в которых рождаются новые звезды.

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