Новосибирский астрофотограф снял туманность «Вуаль»

Астрофотограф Алексей Поляков известен своим давним интересом к космосу. В начале мая энтузиаст снял полет Международной космической станции, специально отправившись в Барнаул, а за месяц до этого сделал фото и видео спутников Илона Маска в ста километрах от Новосибирска. Сейчас фотограф хочет вновь уехать на Алтай, чтобы заснять темные туманности, в которых рождаются новые звезды.