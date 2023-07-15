Новосибирский астрофотограф снял туманность «Вуаль»

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Как рассказал Алексей Поляков «НГС Новосибирск», сьемка проводилась в тридцати километрах от областного центра. На создание качественного кадра фотограф затратил более полутора часов
Туманность «Вуаль» находится в созвездии Лебедя, расстояние до Земли составляет 2400 световых лет. Она образовалась примерно 6-8 тысяч лет назад после взрыва. Новосибирец запечатлел только фрагмент уникального космического объекта, поскольку он очень велик и способен образовывать отдельные мини-туманности.
Астрофотограф Алексей Поляков известен своим давним интересом к космосу. В начале мая энтузиаст снял полет Международной космической станции, специально отправившись в Барнаул, а за месяц до этого сделал фото и видео спутников Илона Маска в ста километрах от Новосибирска. Сейчас фотограф хочет вновь уехать на Алтай, чтобы заснять темные туманности, в которых рождаются новые звезды.