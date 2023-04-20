atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:39

Published Сегодня, 02:39

Modified Сегодня, 02:41

Updated Сегодня, 02:41

Изображение материала

«Глаз крокодила» над Новосибирском: фотограф из Сибири показал необычную галактику

20 апреля 2023, 02:39
Фото: ВК/Алексей Поляков
Астрономическое явление в объективе камеры

В небе над Новосибирском фотограф запечатлел необычную галактику «Глаз крокодила»

Новосибирский фотограф запечатлел в небе над Новосибирском «Глаз крокодила» и поделился снимком со своими подписчиками.

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял на фото в небе галактику «Глаз крокодила», которая славится своей необычной формой и структурой.

Для того, чтобы получить черно-белый кадр, фотограф ехал около двух часов в Сузунский район и потратил еще полтора часа на саму съемку.

Название комической галактики М94 появилось благодаря её интересному внешнему виду. Галактика находится на расстоянии 16 миллионов световых лет от Земли.

Также читайте историю двух легендарных снимков космонавта Юрия Гагарина. Кадры сделал фотограф из Новосибирска. 

Знаменитое фото Гагарина с голубем сделал фотограф из Новосибирска
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Фото#Астрономическое явление#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Бессмертный полк 9 мая 2023 – пять способов принять участие в Новосибирске
Вчера, 10:12
«Неадекватная толпа» — ответ женщины, из-за которой забастовали дети в 10-й гимназии
Вчера, 03:27
Нейросеть изобразила последствия лесного пожара в Новосибирской области
Сегодня, 04:09
Яйца зеков двух зон Новосибирска признаны лучшими в конкурсе на Пасху 2023
Сегодня, 03:58
Создателю крематория в Новосибирске Якушину вынесли приговор после его смерти
Сегодня, 01:30
Родители третьеклассников из гимназии №10 заявили о митинге в поддержку учительницы
Вчера, 12:34