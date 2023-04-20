«Глаз крокодила» над Новосибирском: фотограф из Сибири показал необычную галактику

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Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял на фото в небе галактику «Глаз крокодила», которая славится своей необычной формой и структурой.
Для того, чтобы получить черно-белый кадр, фотограф ехал около двух часов в Сузунский район и потратил еще полтора часа на саму съемку.
Название комической галактики М94 появилось благодаря её интересному внешнему виду. Галактика находится на расстоянии 16 миллионов световых лет от Земли.
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