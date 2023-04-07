Из истории удалось узнать, что фотограф окончил Новосибирский авиационный техникум, устроился на завод в Бердске, затем работал на заводе в Москве, а там уже начал писать статьи без журналистского образования. Писал о летчиках. Один из первых материалов был о Николае Каманине - легендарном авиакомандире. Они подружились, благодаря чему у Павла Барашева состоялась встреча с Гагариным.