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Знаменитое фото Гагарина с голубем сделал фотограф из Новосибирска

7 апреля 2023, 05:16
Фото: предоставлены Натальей ПАЩЕНКО, родственницы фотографа Павла Барашева
Гагарин посетил Новосибирск 2 раза
Первый космонавт Юрий Гагарин побывал в Новосибирске в 60-х годах два раза – появились легендарные фотографии, их историей поделилась директор музея Новосибирска Елена Щукина на пресс-конференции в ТАСС 7 апреля.

12 апреля 1961 года на корабле «Восток» Юрий Гагарин отправился первым в полет в космос. Имя легендарного летчика на слуху у каждого. В интернете всплывают две его знаменитые фотографии – улыбчивый Гагарин с белым голубем в руках и у трапа в новосибирском аэропорту. Примечательно, но эти фотографии сделал фотограф из Новосибирска Павел Барашев.

Фото: предоставлены Натальей ПАЩЕНКО, родственницы фотографа

Из истории удалось узнать, что фотограф окончил Новосибирский авиационный техникум, устроился на завод в Бердске, затем работал на заводе в Москве, а там уже начал писать статьи без журналистского образования.  Писал о летчиках. Один из первых материалов был о Николае Каманине - легендарном авиакомандире. Они подружились, благодаря чему у Павла Барашева состоялась встреча с Гагариным.

Так и получилось, что фотограф объездил множество стран вместе с космонавтом. В 1962 году Юрий Гагарин приезжал в Новосибирск, вот, что говорит директор музея:

«Известно, что Гагарин в нашем городе был в 1962 году два раза – первый раз 30 мая, а второй раз через три недели во время транзитной остановки (космонавт летел в Японию). Гагарин встречался с сотрудниками новосибирского аэропорта». С ним был спецкор газеты Павел Барашев, он из Новосибирска. Он снимал Гагарина в течении трех лет с 61 по 63 год. Он совершил с ним поездки в 30 стран, побывал на Северном полюсе, в Антарктиде», - рассказала директор музея Новосибирска Елена Щукина.
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#Эмилия Губарева#Гагарин#Космос#Фото#Общество#Город#Новосибирск
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