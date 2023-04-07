Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Updated Сегодня, 05:19
12 апреля 1961 года на корабле «Восток» Юрий Гагарин отправился первым в полет в космос. Имя легендарного летчика на слуху у каждого. В интернете всплывают две его знаменитые фотографии – улыбчивый Гагарин с белым голубем в руках и у трапа в новосибирском аэропорту. Примечательно, но эти фотографии сделал фотограф из Новосибирска Павел Барашев.
Из истории удалось узнать, что фотограф окончил Новосибирский авиационный техникум, устроился на завод в Бердске, затем работал на заводе в Москве, а там уже начал писать статьи без журналистского образования. Писал о летчиках. Один из первых материалов был о Николае Каманине - легендарном авиакомандире. Они подружились, благодаря чему у Павла Барашева состоялась встреча с Гагариным.
Так и получилось, что фотограф объездил множество стран вместе с космонавтом. В 1962 году Юрий Гагарин приезжал в Новосибирск, вот, что говорит директор музея:
«Известно, что Гагарин в нашем городе был в 1962 году два раза – первый раз 30 мая, а второй раз через три недели во время транзитной остановки (космонавт летел в Японию). Гагарин встречался с сотрудниками новосибирского аэропорта». С ним был спецкор газеты Павел Барашев, он из Новосибирска. Он снимал Гагарина в течении трех лет с 61 по 63 год. Он совершил с ним поездки в 30 стран, побывал на Северном полюсе, в Антарктиде», - рассказала директор музея Новосибирска Елена Щукина.