Фотографа из Новосибирска пригласили работать в зоне СВО за 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 01:55
Published Сегодня, 01:55
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Updated Сегодня, 01:57
Фотографа из Новосибирска пригласили работать в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Сиб.фм.
По словам специалиста, обращение к нему было сделано через социальные сети. Другой человек, представляющийся контрактником в зоне проведения операции, предложил ему работу на территории СВО за 200 тысяч рублей в месяц.
«Требуется работать непосредственно на месте. Заниматься съемкой видео для размещения в социальных сетях, монтажем роликов и так далее. Нужно будет записывать повседневную жизнь бойцов, церемонии награждения и прочее», — поделился фотограф.
Однако специалист пока не принял решение о данной вакансии.