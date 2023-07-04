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Фотографа из Новосибирска пригласили работать в зоне СВО за 200 тысяч рублей

4 июля 2023, 01:55
Фото: 1MI
Фотографу предложили работать в зоне СВО
Фотограф из Новосибирска получил предложение о работе в зоне СВО за 200 тысяч рублей в месяц для съемки видео и фотографирования военных операций и повседневной жизни бойцов.

Фотографа из Новосибирска пригласили работать в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Сиб.фм.

По словам специалиста, обращение к нему было сделано через социальные сети. Другой человек, представляющийся контрактником в зоне проведения операции, предложил ему работу на территории СВО за 200 тысяч рублей в месяц.

«Требуется работать непосредственно на месте. Заниматься съемкой видео для размещения в социальных сетях, монтажем роликов и так далее. Нужно будет записывать повседневную жизнь бойцов, церемонии награждения и прочее», — поделился фотограф.

Однако специалист пока не принял решение о данной вакансии.

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