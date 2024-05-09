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Фотограф

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Май
Уличные фотографы с совами возмутили новосибирцев — как с ними бороться?
9 мая, 06:42
Апрель
Рухнула стена: вынесен приговор владельцу турбазы в Дагестане — там погибла фотограф
В Дагестане вынесен приговор по делу о гибели девушки из-за обрушения стены: владелец базы отдыха отделался штрафом.
4 апреля, 03:15
Март
Новосибирский астрофотограф прибыл на Байконур для сьемок запуска ракеты «Союз МС-25»
21 марта с космодрома Байконур планируется запуск ракеты «Союз МС-25», приуроченный к юбилею Юрия Гагарина. Эпохальное событие намерен запечатлеть астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков.
18 марта, 10:42
Портрет фотографа из Новосибирска показали на экране Таймс-сквер в Нью-Йорке
Автопортрет фотографа из Новосибирска был показан на экране Таймс-сквер в Нью-Йорке в рамках выставки Women In Tech —2024.
12 марта, 01:37
Февраль
Астрофотограф из Новосибирска запечатлел пятна на Солнце — смотрим яркие фото
Известный астрофотограф из Новосибирска поделился снимками необычных пятен на Солнце. Эти пятна не видны для людского глаза, а для создания таких фотоснимков требуется мощная техника.
27 февраля, 01:39
Январь
Новосибирский астрофотограф Поляков стал лауреатом конкурса за фото Бугимена
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков стал лауреатом международного конкурса «35awards: Освоение вселенной: Через объектив». Работу новосибирца оценили многие участники мероприятия.
23 января, 14:00
«Провода ломаются как карандаши», — фотограф Поляков снял туманность Бугимен в -30°C
20 января, 07:06
Фотографии из Новосибирска вошли в топ-100 лучших снимков России
9 января, 07:04
Ноябрь 2023
Астрофотограф из Новосибирска сделал макросъемку осы и мухи
Известный в Новосибирске астрономический фотограф Алексей Поляков провел макросъемку осы и мухи. Снимки он опубликовал в соцсетях.
20 ноября 2023, 01:21
Снимок новосибирского фотографа показали на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
Работа фотографа из Новосибирска, победившая в конкурсе Sloika, была представлена на рекламном экране в Нью-Йорке на Таймс-Сквер.
4 ноября 2023, 05:46
Октябрь 2023
Снимок фотографа из Новосибирска покажут в Риме и Нью-Йорке
Фотограф Ольги Бурмистровой из Новосибирска выиграла конкурс и ее работы будут представлены на выставке в Риме, а также размещены в Нью-Йорке.
6 октября 2023, 01:18
Сентябрь 2023
В Дагестане завели уголовное дело из-за гибели новосибирского фотографа
Управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело о небезопасных услугах в связи с гибелью девушки-фотографа из Новосибирска, сообщили в пресс-службе ведомства.
11 сентября 2023, 20:07
Август 2023
Фотограф из Новосибирска сделала фото озера в форме сердца на Камчатке
Фотограф из Новосибирска Евгения Анфимова запечатлела на снимке озеро в форме сердца в Камчатском крае.
21 августа 2023, 04:01
Июль 2023
Фотограф из Новосибирска Поляков сделал красивые кадры самолетов на фоне луны
Фотограф Алексей Поляков запечатлел самолеты на фоне Луны возле Заельцовского парка вечером 26 июля.
28 июля 2023, 01:20
Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков запечатлел птиц-зимородков
Фотограф Алексей Поляков из Новосибирска запечатлел ярких «сибирских попугаев» — зимородков.
21 июля 2023, 01:56
Новосибирский астрофотограф снял туманность «Вуаль»
Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков заснял фрагмент уникальной туманности «Вуаль». Для этого ему пришлось уехать за город.
15 июля 2023, 08:40
Фотографа из Новосибирска пригласили работать в зоне СВО за 200 тысяч рублей
Фотограф из Новосибирска получил предложение о работе в зоне СВО за 200 тысяч рублей в месяц для съемки видео и фотографирования военных операций и повседневной жизни бойцов.
4 июля 2023, 01:55

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