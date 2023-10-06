Снимки фотографа из Новосибирска покажут в Риме и Нью-Йорке

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
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Updated Сегодня, 01:22
Фотограф из Новосибирска Ольга Бурмистрова, получила возможность представить свою работу на выставке в Риме. Кроме того, одна из ее фотографий будет размещена на знаменитом щите на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Ольга стала победительницей конкурса, проводимого площадкой Sloika, которая специализируется на NFT-фотографиях, видео и фотореалистичных иллюстрациях.
Из 30 цифровых произведений, выбранных для выставки, одно из них принадлежит Ольге. Выставка в Риме пройдет с 10 по 14 октября, а после этого работы сибирячки отправят в Нью-Йорк.