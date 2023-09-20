Опубликованы яркие фотографии свадеб за лето 2023 года в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
На официальной странице в социальной сети «Вконтакте» Управления по делам ЗАГС Новосибирской области опубликованы фотографии самых ярких свадеб летнего сезона 2023 года.
Летом этого года в Новосибирске и его области было сыграно множество свадеб. Молодые люди предпочитают выбирать июнь, июль и август для своей свадьбы, сообщили в Управлении.
Например, в Дворце бракосочетания отдела ЗАГС Центрального округа Новосибирска из 3270 заключенных браков в 2023 году, 2218 приходится на летние месяцы.
Общее количество сыгранных свадеб в регионе с июня по август составило 7202 пары. Чаще всего семьи создают молодые люди в возрасте от 23 до 25 лет, указывают данные за первое полугодие 2023 года.
Напомним, что по итогам прошлого года Новосибирская область стала лидером Сибирского федерального округа по количеству заключенных браков. В регионе появилось более 22,5 тысяч новых семей.