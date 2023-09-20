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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 04:30

Свадьбы играют чаще молодые

Опубликованы яркие фотографии свадеб за лето 2023 года в Новосибирске

20 сентября 2023, 04:28
Фото: Midjourney
Свадьбы играют чаще молодые
В Новосибирске показали фотографии свадеб за лето 2023 года. Кадры опубликовали в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

На официальной странице в социальной сети «Вконтакте» Управления по делам ЗАГС Новосибирской области опубликованы фотографии самых ярких свадеб летнего сезона 2023 года.

Летом этого года в Новосибирске и его области было сыграно множество свадеб. Молодые люди предпочитают выбирать июнь, июль и август для своей свадьбы, сообщили в Управлении.

Например, в Дворце бракосочетания отдела ЗАГС Центрального округа Новосибирска из 3270 заключенных браков в 2023 году, 2218 приходится на летние месяцы.

Общее количество сыгранных свадеб в регионе с июня по август составило 7202 пары. Чаще всего семьи создают молодые люди в возрасте от 23 до 25 лет, указывают данные за первое полугодие 2023 года.

Напомним, что по итогам прошлого года Новосибирская область стала лидером Сибирского федерального округа по количеству заключенных браков. В регионе появилось более 22,5 тысяч новых семей.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Фото#Статистика#Загс#Эмилия Губарева#Молодожены#Свадьбы#Бракосочетание
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