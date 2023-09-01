Новосибирский полицейский получил срок за свадьбу во время коронавируса

Выяснилось, что Веснин совершил сразу несколько преступлений во время своей службы в полиции. Так, он не стал препятствовать проведению свадьбы в одном из кафе во время коронавируса и отозвал полицейский наряд, когда о проведении торжества начали сообщать бдительные жители.