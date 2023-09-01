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Published Сегодня, 18:17

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Updated Сегодня, 18:19

Во время ковида действовал запрет на массовые мероприятия

Новосибирский полицейский получил срок за свадьбу во время коронавируса

1 сентября 2023, 18:17
Фото: 1MI
Во время ковида действовал запрет на массовые мероприятия
Уже бывший замначальника отдела полиции по Черепановскому району Роман Веснин получил два года колонии за мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе суда.

Выяснилось, что Веснин совершил сразу несколько преступлений во время своей службы в полиции. Так, он не стал препятствовать проведению свадьбы в одном из кафе во время коронавируса и отозвал полицейский наряд, когда о проведении торжества начали сообщать бдительные жители.

Помимо этого, полицейского уличили в мошеннической схеме с хищением 90 банок тушенки. Консервы передали ему местные предприниматели, чтобы он отправил их коллегам на Северный Кавказ, но продукт до них так и не доехал. Что сделал с этой тушенкой Веснин, неизвестно.

Помимо лишения свободы, бывший полицейский получил запрет на работу в МВД в течение двух лет.

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#Новосибирск#Коронавирус#Мошенничество#Свадьба#МВД#Полицейский
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