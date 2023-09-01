Новосибирский полицейский получил срок за свадьбу во время коронавируса

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Выяснилось, что Веснин совершил сразу несколько преступлений во время своей службы в полиции. Так, он не стал препятствовать проведению свадьбы в одном из кафе во время коронавируса и отозвал полицейский наряд, когда о проведении торжества начали сообщать бдительные жители.
Помимо этого, полицейского уличили в мошеннической схеме с хищением 90 банок тушенки. Консервы передали ему местные предприниматели, чтобы он отправил их коллегам на Северный Кавказ, но продукт до них так и не доехал. Что сделал с этой тушенкой Веснин, неизвестно.
Помимо лишения свободы, бывший полицейский получил запрет на работу в МВД в течение двух лет.