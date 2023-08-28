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Елену Хрусталева проходит по трем эпизодам

Экс-главу новосибирского Роздравнадзора обвиняют в кумовстве и хищениях

28 августа 2023, 06:55
Фото: Правительство Новосибирской области
Елену Хрусталева проходит по трем эпизодам
В Новосибирске предъявлено обвинение бывшему руководителю управления Роздравнадзора по Новосибирской области Елене Хрусталевой. Она обвиняется по трем эпизодам.
«Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело бывшего руководителя Росздравнадзора региона, которой предъявлено обвинение в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 ст. 159) и покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ)», — указано в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, обвиняемая в сентябре 2021 года могла устроить своего знакомого на должности старшего госинспектора отдела организации контроля в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения и начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности. При этом трудовой договор якобы не был заключен, а мужчина мог представить поддельный диплом о высшем образовании.

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Также экс-глава регионального Роздравнадзора могла заключить со знакомой фиктивные договоры на уборку помещений ведомства. Работа по данным договорам не выполнялась, а выделенные 40 тысяч рублей могли похитить. Также обвиняемая могла планировать хищение свыше 200 тысяч рублей, якобы предназначенные для оплаты автотранспортных услуг. С этой целью мог быть привлечен ее знакомый директор коммерческой фирмы.

Бывший руководитель управления Роздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева была задержана 2 августа прошлого года прямо в офисе ведомства. Позже чиновницу отправили под домашний арест.

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#Происшествия#Новосибирск#Мошенничество#Прокуратура#Хищения#Александр Ляхов
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