Экс-главу новосибирского Роздравнадзора обвиняют в кумовстве и хищениях

По версии следствия, обвиняемая в сентябре 2021 года могла устроить своего знакомого на должности старшего госинспектора отдела организации контроля в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения и начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности. При этом трудовой договор якобы не был заключен, а мужчина мог представить поддельный диплом о высшем образовании.