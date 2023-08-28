Экс-главу новосибирского Роздравнадзора обвиняют в кумовстве и хищениях

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Published Сегодня, 06:55
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«Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело бывшего руководителя Росздравнадзора региона, которой предъявлено обвинение в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 ст. 159) и покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ)», — указано в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
По версии следствия, обвиняемая в сентябре 2021 года могла устроить своего знакомого на должности старшего госинспектора отдела организации контроля в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения и начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности. При этом трудовой договор якобы не был заключен, а мужчина мог представить поддельный диплом о высшем образовании.
Также экс-глава регионального Роздравнадзора могла заключить со знакомой фиктивные договоры на уборку помещений ведомства. Работа по данным договорам не выполнялась, а выделенные 40 тысяч рублей могли похитить. Также обвиняемая могла планировать хищение свыше 200 тысяч рублей, якобы предназначенные для оплаты автотранспортных услуг. С этой целью мог быть привлечен ее знакомый директор коммерческой фирмы.
Бывший руководитель управления Роздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева была задержана 2 августа прошлого года прямо в офисе ведомства. Позже чиновницу отправили под домашний арест.