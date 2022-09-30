Напомним, что силовики пришли с обысками в Росздравнадзор Новосибирской области 2 августа. Тогда задержали Хрусталеву и Махнева.
Бывших руководителей обвиняют в мошенничестве, а также Махневу предъявляют статью за подделку своего диплома. Суд продлил подсудимой домашний арест до 1 декабря 2022 года и на этот же срок Хрусталеву, который находится в СИЗО.
Напомним, что депутат заксобрания Владимир Лаптев задержан в Новосибирске за мошенничество. Он стал пятым по счету депутатом заксобрания, которого обвиняют в мошенничестве.