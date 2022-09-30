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Экс-главу Росздравнадзора Хрусталеву оставили под арестом в Новосибирске

Сегодня, 02:24
Фото: 1MI
Суд Новосибирска отправил в СИЗО бывшего начальника финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Росздравнадзора по региону Александра Махнева, а также пролил домашний арест экс-руководителю ведомства Елене Хрусталевой.

Напомним, что силовики пришли с обысками в Росздравнадзор Новосибирской области 2 августа. Тогда задержали Хрусталеву и Махнева.

Бывших руководителей обвиняют в мошенничестве, а также Махневу предъявляют статью за подделку своего диплома. Суд продлил подсудимой домашний арест до 1 декабря 2022 года и на этот же срок Хрусталеву, который находится в СИЗО.

Напомним, что депутат заксобрания Владимир Лаптев задержан в Новосибирске за мошенничество. Он стал пятым по счету депутатом заксобрания, которого обвиняют в мошенничестве.

#Эмилия Каплунская#Общество#Криминал#Новосибирск#2022#Суд#Уголовное дело
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