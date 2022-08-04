atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Поддельный диплом нашли у начальника отдела новосибирского Росздравнадзора

4 августа 01:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
Прокуратура Новосибирской области после задержания двух представителей Росздравнадзора нашла поддельный диплом у начальника отдела. Информацию подтвердили в ведомстве.

Оказывается, что начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения получил свою должность благодаря поддельному диплому. Чтобы туда устроиться, тот предоставил поддельный диплом о высшем образовании, при этом в вузе он не доучился.

Теперь прокуратура требует уволить этого госслужащего. Представление уже направлено в Росздравнадзор. Возбуждено уголовное дело по материалам проверки.

Напомним, 2 августа в управлении Росздравнадзора прошли обыски по подозрению в незаконном получении средств руководителями органа. Вчера стало известно о задержании руководительницы ведомства Елены Хрусталёвой, а также начальника финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александра Махнёва. Руководителей задержали на 48 часов.

Материалы по теме
Росздравнадзор закрыл нелегальную студию эпиляции в НовосибирскеОбыски начались в Росздравнадзоре Новосибирской областиРуководство Росздравнадзора задержали после обысков в Новосибирске
#Новости#Политика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52