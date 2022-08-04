Поддельный диплом нашли у начальника отдела новосибирского Росздравнадзора

Оказывается, что начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения получил свою должность благодаря поддельному диплому. Чтобы туда устроиться, тот предоставил поддельный диплом о высшем образовании, при этом в вузе он не доучился.
Теперь прокуратура требует уволить этого госслужащего. Представление уже направлено в Росздравнадзор. Возбуждено уголовное дело по материалам проверки.
Напомним, 2 августа в управлении Росздравнадзора прошли обыски по подозрению в незаконном получении средств руководителями органа. Вчера стало известно о задержании руководительницы ведомства Елены Хрусталёвой, а также начальника финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александра Махнёва. Руководителей задержали на 48 часов.