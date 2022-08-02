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Posted 2 августа 2022, 06:37

Published 2 августа 2022, 06:37

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Обыски начались в Росздравнадзоре Новосибирской области

Обыски начались в Росздравнадзоре Новосибирской области

2 августа 2022, 06:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Силовики пришли с обысками в управление Росздравнадзора Новосибирской области 2 августа. Об этом пишет РБК Новосибирск.

Правоохранители подозревают главу ведомства и начальника финансового отдела в незаконном получении денег. Эту ситуацию пока никто из силовых структур не прокомментировал.

Напомним, в июле обыски прошли у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. Силовики настолько жестко проводили свою работу, что после чиновнику пришлось направиться в травмпункт.

Рабочее место обыскивали в рамках дела о клевете. Как сказали позже в мэрии, Скатов фигурирует по нему свидетелем.

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#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Обыск
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