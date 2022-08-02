Обыски начались в Росздравнадзоре Новосибирской области

Posted 2 августа 2022, 06:37
Published 2 августа 2022, 06:37
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Правоохранители подозревают главу ведомства и начальника финансового отдела в незаконном получении денег. Эту ситуацию пока никто из силовых структур не прокомментировал.
Напомним, в июле обыски прошли у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. Силовики настолько жестко проводили свою работу, что после чиновнику пришлось направиться в травмпункт.
Рабочее место обыскивали в рамках дела о клевете. Как сказали позже в мэрии, Скатов фигурирует по нему свидетелем.