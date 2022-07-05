atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июля 2022, 08:54

Published 5 июля 2022, 08:54

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Обыски прошли в новосибирском Минпромторге из-за хищения 78 млн рублей

Обыски прошли в новосибирском Минпромторге из-за хищения 78 млн рублей

5 июля 2022, 08:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Силовики пришли с обысками в Минпромторг Новосибирской области. Это связано с уголовным делом о мошенничестве и растрате 78 миллионов рублей.

Как пишет Сибкрай.ru со ссылкой на собственный источник, фигурантом дела стал руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин. В скором времени его могут заключить под стражу до расследования.

Уточняется, что правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта, в рамках которого создали центр «Мой бизнес». В 2020 году на него выделили свыше 304 млн рублей из казны области и государства. Компанию возглавил Михаил Космынин, который по версии следствия попросил региональный Минпромторг предоставить в аренду помещения, на улице Сибревкома, 9. Там был нужен ремонт, но об этом руководитель умолчал.

На работы в зданиях было потрачено более 63 млн рублей. Кроме того, он несколько раз выписывал себе премию – общая сумма составила 386 000 рублей. В итоге на все дела Космынина ушло 78 млн руб.

Как уточнили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства области, во время обысков сотрудники продолжали работу. Глава ведомства оказывал силовика содействие.

Материалы по теме
В департаменте имущества мэрии Новосибирска проходят обыскиОбыски прошли в управляющей компании «МКС-Новосибирск»Директор «МКС-Новосибирск» связал обыски с мусорной забастовкойВолна обысков прокатилась по Новосибирску
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика