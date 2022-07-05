Обыски прошли в новосибирском Минпромторге из-за хищения 78 млн рублей

Уточняется, что правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта, в рамках которого создали центр «Мой бизнес». В 2020 году на него выделили свыше 304 млн рублей из казны области и государства. Компанию возглавил Михаил Космынин, который по версии следствия попросил региональный Минпромторг предоставить в аренду помещения, на улице Сибревкома, 9. Там был нужен ремонт, но об этом руководитель умолчал.