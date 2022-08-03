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Руководство Росздравнадзора задержали после обысков в Новосибирске

3 августа 01:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
Во вторник, 2 августа в управлении Росздравнадзора прошли обыски по подозрению в незаконном получении средств руководителями органа.

Сегодня стало известно о задержании руководительницы ведомства Елены Хрусталёвой, а также начальника финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александра Махнёва. Руководителей задержали на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ, пишет «РБК Новосибирск», ссылаясь на собственный источник.

Напомним, что с обысками в управление пришли полицейские и прокуратура. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД. Источник заявляет, что Хрусталёву и Махнёва подозревают в незаконном получении денежных средств.

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