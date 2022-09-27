atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутат заксобрания Владимир Лаптев задержан в Новосибирске за мошенничество

Сегодня, 02:43
Фото: atas.info
В Новосибирске задержан депутат Законодательного собрания НСО Владимир Лаптев. Также у него проходит обыск, о чем свидетельствуют Telegram-каналы «Политика.Today», «Кабинет 54», «Горводоканал».

О том, что Лаптева задержали, тало известно во вторник, 27 сентября. Он стал пятым по счету депутатом заксобрания, которого обвиняют в мошенничестве, о чем заявляет «Горводоканал».

«В Новосибирске задержан депутат Законодательного собрания Новосибирской области, экс-сенатор от Заксобрания, председатель комиссии по экологии Владимир Лаптев, дома у народного избранника проходит обыск», – сообщает «Политика.Today».

По предварительным данным, народный избранник устроил одного из депутатов на оплачиваемую должность в комиссии и получал за него зарплату. Ущерб составил около 900 тысяч рублей, говорится Telegram-канале «Кабинет 54».

Фото: с сайта Заксобрание

Напомним, ранее депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве в Новосибирске. Ущерб оценивается в 160 млн рублей. 

#Эмилия Каплунская#2022#Уголовное дело
Подпишитесь
Задержан депутат новосибирского Заксобрания Лаптев: чем занимается, в чем подозревают
Сегодня, 10:59
Предприятия и специалисты: у кого есть бронь от частичной мобилизации в Новосибирске
Вчера, 17:35
Ошибки при частичной мобилизации в Новосибирске жестко раскритиковал Соловьев
Сегодня, 08:34
Снегом засыпало поселок под Новосибирском
Сегодня, 08:44
В школах Новосибирска усилят безопасность после стрельбы в Ижевске
Вчера, 20:54
Срочно. Стрельба в школе Ижевска: что произошло и все официальные подробности
Вчера, 15:46