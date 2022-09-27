Депутат заксобрания Владимир Лаптев задержан в Новосибирске за мошенничество

О том, что Лаптева задержали, тало известно во вторник, 27 сентября. Он стал пятым по счету депутатом заксобрания, которого обвиняют в мошенничестве, о чем заявляет «Горводоканал».
«В Новосибирске задержан депутат Законодательного собрания Новосибирской области, экс-сенатор от Заксобрания, председатель комиссии по экологии Владимир Лаптев, дома у народного избранника проходит обыск», – сообщает «Политика.Today».
По предварительным данным, народный избранник устроил одного из депутатов на оплачиваемую должность в комиссии и получал за него зарплату. Ущерб составил около 900 тысяч рублей, говорится Telegram-канале «Кабинет 54».
Напомним, ранее депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве в Новосибирске. Ущерб оценивается в 160 млн рублей.