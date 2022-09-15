Депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве в Новосибирске

Депутата и по совместительству гендиректора строительной компании «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко обвиняют в особо крупном мошенничестве на сумму свыше 160 млн рублей. Сегодня стало известно, что Иван Сидоренко задержан на двое суток. Вскоре ему изберут меру пресечения.
Напомним, что также после известия о мошенничестве в одной из его компаний «Новоторг-Сиб» прошли обыски. По предварительной версии, народный избранник замешан в хищении муниципальной земли.
Будучи руководителем компании, он предъявил в мэрию фальшивые документы о наличии на указанном земельном участке торгового центра площадью 5,1 тыс. кв. метров. Это и послужило основанием его преимущественного права выкупа без проведения торгов по льготной стоимости за 17,2 млн рублей.