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Депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве в Новосибирске

Сегодня, 13:21
Фото: Группа депутата Ивана Сидоренко/ВК
Депутата Законодательного собрания НСО Ивана Сидоренко задержали по делу о многомиллионном мошенничестве. Об этом утверждает ТАСС источник в правоохранительных органах.

Депутата и по совместительству гендиректора строительной компании «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко обвиняют в особо крупном мошенничестве на сумму свыше 160 млн рублей. Сегодня стало известно, что  Иван Сидоренко задержан на двое суток. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Напомним, что также после известия о мошенничестве в одной из его компаний «Новоторг-Сиб» прошли обыски. По предварительной версии, народный избранник замешан в хищении муниципальной земли.

Будучи руководителем компании, он предъявил в мэрию фальшивые документы о наличии на указанном земельном участке торгового центра площадью 5,1 тыс. кв. метров. Это и послужило основанием его преимущественного права выкупа без проведения торгов по льготной стоимости за 17,2 млн рублей.

#Эмилия Каплунская#Криминал#Общество#Политика#Новосибирск#Уголовное дело#Полиция#2022
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