atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:18

Published Сегодня, 01:18

Modified Сегодня, 01:20

Updated Сегодня, 01:20

Полицейские машины стояли у ЛДС

Полицейских и автозаки заметили у нового ЛДС в Новосибирске

31 августа 2023, 01:18
Фото: atas.info
Полицейские машины стояли у ЛДС
Возле нового ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске были замечены полицейские и специализированные машины с громкоговорителями.

30 августа, несколько десятков сотрудников полиции собрались на площадке рядом со станцией метро «Спортивная». Очевидцы, находившиеся в парке «Сибирь-Арена», рассказали об этом редакции Атас.инфо.

По словам свидетелей, полицейские стояли строем, а рядом была колонна специализированных машин, которые люди приняли за автомобили для задержания.

Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области объяснила, что полицейские проводили мероприятие в парке «Сибирь-Арена». Они готовились к предстоящему празднованию столетней годовщины патрульно-постовой службы МВД. Торжество состоится в субботу, 2 сентября, также в парке «Сибирь-Арена».

Полицейские также пояснили, что машины, которые были замечены, не являются автомобилями для задержания, а представляют собой специализированные транспортные средства с громкоговорителями.

Напомним, ранее в Новосибирске заметили БТР в Калининском районе.

БТР-80 заметили новосибирцы на улице Богдана Хмельницкого
Узнать подробнее
Читайте также:
Колонна полиции и автозак заметили в центре НовосибирскаНовосибирцы в чатах обсуждают новость о сбежавших зеках — правда или фейк?
#Общество#Транспорт#Новосибирск#Полиция#ЛДС#Эмилия Губарева#МВД#Сибирь-Арена#Автозаки
Подпишитесь
Стала известна причина смерти 30-летней администратора болельщиков ХК «Сибирь»
Вчера, 12:34
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
29 августа, 02:30
Сколько получают директора элитных школ Новосибирска: рейтинг к 1 сентября
Сегодня, 01:20
Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта
Вчера, 10:05
В Новосибирске разваливается «профессорский дом»: памятнику отказали в капремонте
Вчера, 06:25
Тема классного часа 1 сентября 2023 утверждена Минобразования Новосибирской области
Сегодня, 02:27