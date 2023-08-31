Полицейских и автозаки заметили у нового ЛДС в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:18
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Updated Сегодня, 01:20
30 августа, несколько десятков сотрудников полиции собрались на площадке рядом со станцией метро «Спортивная». Очевидцы, находившиеся в парке «Сибирь-Арена», рассказали об этом редакции Атас.инфо.
По словам свидетелей, полицейские стояли строем, а рядом была колонна специализированных машин, которые люди приняли за автомобили для задержания.
Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области объяснила, что полицейские проводили мероприятие в парке «Сибирь-Арена». Они готовились к предстоящему празднованию столетней годовщины патрульно-постовой службы МВД. Торжество состоится в субботу, 2 сентября, также в парке «Сибирь-Арена».
Полицейские также пояснили, что машины, которые были замечены, не являются автомобилями для задержания, а представляют собой специализированные транспортные средства с громкоговорителями.
Напомним, ранее в Новосибирске заметили БТР в Калининском районе.