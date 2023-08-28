Колонна полиции и автозак заметили в центре Новосибирска

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В центре Новосибирска около 8 утра 28 августа был замечен автозак, сопровождаемый несколькими полицейскими машинами. Жители города поделились этой информацией с Атас.инфо.
По словам свидетелей происшествия, они увидели колонну транспортных средств на улице Ленина. Стоит отметить, что полицейские автомобили были оснащены проблесковыми маячками.
Пока неизвестно, кого и куда перевозили в грузовом автомобиле. Данная информация находится в процессе уточнения.
Интересно отметить, что не редко можно заметить колонны грузовых автомобилей на улицах Новосибирска. Например, в начале августа уже была видна колонна ГУ ФСИН. Также автозак недавно попал в ДТП.