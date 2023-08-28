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Полицейские проехали по центру

Колонна полиции и автозак заметили в центре Новосибирска

28 августа 2023, 01:55
Фото: atas.info
Полицейские проехали по центру
В центре Новосибирска был замечен автозак с полицейскими машинами. Информация о том, кого и куда перевозили, пока неизвестна.

В центре Новосибирска около 8 утра 28 августа был замечен автозак, сопровождаемый несколькими полицейскими машинами. Жители города поделились этой информацией с Атас.инфо.

По словам свидетелей происшествия, они увидели колонну транспортных средств на улице Ленина. Стоит отметить, что полицейские автомобили были оснащены проблесковыми маячками.

Пока неизвестно, кого и куда перевозили в грузовом автомобиле. Данная информация находится в процессе уточнения.

Интересно отметить, что не редко можно заметить колонны грузовых автомобилей на улицах Новосибирска. Например, в начале августа уже была видна колонна ГУ ФСИН. Также автозак недавно попал в ДТП.

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#Транспорт#Новосибирск#Полиция#Эмилия Губарева#Автозак#Сопровождение#ГУ ФСИН
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