Поехали! Не менее 7 автозаков прокатились по Новосибирску

Это случилось ночью, 11 ноября, когда не менее семи автомобилей проехали мимо очевидца, успевшего заснять их на камеру.
Чуть раньше, второго ноября, ГУФСИН РФ ввело карантин в новосибирских колониях, обосновывая это вспышкой эпидемии ковида. На время карантина свидания заключенных с близкими строго ограничили.
В начале месяца появилась информация о посещении новосибирских тюрем небезызвестным Евгением Пригожиным. Пресс-служба холдинга «Конкорд», которую возглавляет Евгений Пригожин, уклончиво ответила на прямой вопрос о факте и целях его визита.
Родственники осужденных выходили к воротам колонии, протестуя против вербовки их близких в ряды ЧВК “Вагнер”.
Ранее один из заключенных рассказал о вербовщике, посетившем Тогучинскую ИК №14 .