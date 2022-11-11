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Поехали! Не менее 7 автозаков прокатились по Новосибирску

Сегодня, 10:00
Фото: 1MI
Заключенный в колонии
В редакцию издания НГС прислали видео, на котором спецмашины для перевозки заключенных группой едут по улице Немировича-Данченко.

Это случилось ночью, 11 ноября, когда не менее семи автомобилей проехали мимо очевидца, успевшего заснять их на камеру.

Чуть раньше, второго ноября, ГУФСИН РФ ввело карантин в новосибирских колониях, обосновывая это вспышкой эпидемии ковида. На время карантина свидания заключенных с близкими строго ограничили. 

В начале месяца появилась информация о посещении новосибирских тюрем небезызвестным Евгением Пригожиным. Пресс-служба холдинга «Конкорд», которую возглавляет Евгений Пригожин, уклончиво ответила на прямой вопрос о факте и целях его визита.

Родственники осужденных выходили к воротам колонии, протестуя против вербовки их близких в ряды ЧВК “Вагнер”. 

Ранее один из заключенных рассказал о вербовщике, посетившем Тогучинскую ИК №14 .

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#Общество#Город#Новосибирск#Пригожин#Автозак#Колонии
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