Поехали! Не менее 7 автозаков прокатились по Новосибирску

Это случилось ночью, 11 ноября, когда не менее семи автомобилей проехали мимо очевидца, успевшего заснять их на камеру.



Чуть раньше, второго ноября, ГУФСИН РФ ввело карантин в новосибирских колониях, обосновывая это вспышкой эпидемии ковида. На время карантина свидания заключенных с близкими строго ограничили.