«На эти ситуации повлияли некоторые значимые факторы. Самое очевидное это то, что большое количество взрослых мужчин, часть из которых - зрелые и состоявшиеся, оказались вместе в одном месте в такое непростое время. Эта обстановка всегда приводит к повышению уровня агрессивности в силу особенностей мужского характера. Подавляют такие настроения с помощью специальных мероприятий, которые проводятся командованием и психологами. Но, к сожалению, некоторым мобилизованным это не помогает. Они бьются за место в иерархии с помощью алкоголя, конфликтов и взаимных обвинений и т.д. У них возникает, что называется на языке юридической психологии, внезапно возникшая неприязнь», - объяснил Atas.info новосибирский психотерапевт Игорь Лях.