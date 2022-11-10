На спецоперацию осенью 2022 года призвали около 300 тысяч мужчин по всей России. Многие совсем не были готовы к этому физически и психологически и спустя несколько дней в СМИ начали появляться тревожные новости. Не успев попасть на фронт, в палаточном городке при НВВКУ в начале октября умерли двое призывников.
Один мужчина скончался в возрасте 35 лет, предварительно, от сердечного приступа. При этом, его родные уверяли, что проблем со здоровьем у него никогда не было. А его смерть им объяснили отравлением палёным алкоголем. Второго солдата нашли мертвым через несколько дней после первой трагедии. Точную причину его гибели не называли, лишь предполагали, что смерть наступила результате насильственных действий криминального характера.
«На эти ситуации повлияли некоторые значимые факторы. Самое очевидное это то, что большое количество взрослых мужчин, часть из которых - зрелые и состоявшиеся, оказались вместе в одном месте в такое непростое время. Эта обстановка всегда приводит к повышению уровня агрессивности в силу особенностей мужского характера. Подавляют такие настроения с помощью специальных мероприятий, которые проводятся командованием и психологами. Но, к сожалению, некоторым мобилизованным это не помогает. Они бьются за место в иерархии с помощью алкоголя, конфликтов и взаимных обвинений и т.д. У них возникает, что называется на языке юридической психологии, внезапно возникшая неприязнь», - объяснил Atas.info новосибирский психотерапевт Игорь Лях.
По мнению специалиста, это закономерный и неизбежный процесс. А обстановку в рядах военных может поменять случай, либо перевод в другое место, где произойдет сплачивание мужчин. Когда каждый займет своё место в иерархии, начнется процесс объединения в боевое братство.
«В российской армии существует двойная иерархия: официальная и неофициальная. В первой солдаты распределяются по соответствующим званиям и должностям, а вторую принято называть дедовщина. Там имеют значения возраст, навыки, опыт и специфические возможности, которые выделяют мужчину среди других. И не соответствия критериям создают почву для конфликтности.».
По мнению Игоря Вячеславовича, алкоголь – это традиционный метод снижения уровня агрессии. Но он парадоксален, ведь его избыток только провоцирует агрессию. А подобное антисоциальное поведение обычно проявляется у тех, кто не умеет достигать высокого положения легитимными способами.
По словам психолога Елены Жилиной, пережитый опыт боевых действий больше всего повлияет на молодых солдат. Не исключено, что по возращении домой они возьмутся за бутылку, начнут бегать по психологам и искать помощи.
«Если человек уходит на спецоперацию в незрелом возрасте (до 35 лет), то военные действия могут сломать его психику. Вспомним, как после Афганского конфликта в стране появились реабилитационные движения, специалисты которых помогали солдатам вернуться к спокойной жизни. Но многих мужчин всё же такой пройденный путь сделал более разумными, зрелыми. Большую роль в этом сыграла и поддержка государства. Если так будет и впредь, то они со всем справятся», - рассказала специалист Центра бесплатной психологической помощи «Я АКТИВ» в Новосибирске Елена Жилина.
Специалисты добавили, что сейчас чаще к психологам обращаются матери, сестры и жены мобилизованных. Женщины чаще мужчин в момент таких нервных ситуаций ищут поддержку. Это связано с различиями в особенностях характера и мировоззрения полов.
Но при этом женщины могут пойти к психологу и проработать с ним свои страхи и переживания, а вот среди мужчин на это практически ни один не решится. Ему проще заглушить свои тревоги в алкоголе и выплеснуть эмоции на соратнике.