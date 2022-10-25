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В Новосибирске погиб мобилизованный тувинец, предварительная причина - алкоголь

Сегодня, 07:28
Фото: atas.info
Новосибирское высшее военное командное училище
В правительстве Тувы сообщили о произошедшем в Новосибирске ЧП с участием жителей республики, в результате которого один из тувинцев.

“Главе Тувы Владиславу Ховалыгу доложили о чрезвычайном происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят  военную подготовку в Новосибирске. Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков”, - говорится в сообщении.

В администрации региона уточнили, что расследование произошедшего ведет Главное военное следственное управление СКР и Главная военная прокуратура по ЦВО - “ в связи с приравниванием мобилизованных по статусу к военнослужащим”.

Глава региона поручил заместителю Тимуру Куулару быть на связи с правоохранительными органами.

Напомним, что двое мобилизованных погибли при неизвестных обстоятельствах в Новосибирском высшем военном командном училище. Как писал ТАСС, первый погибший, по предварительным данным, скончался от сердечного приступа, второй, вероятно, умер от насильственных действий криминального характера.

Журналисты Atas.info выяснили, кто из новосибирских IT-специалистов может получить бронь от частичной мобилизации.

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#Общество#Происшествия#Криминал#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Спецоперация на Украине#ЧП#Гибель
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