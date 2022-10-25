В Новосибирске погиб мобилизованный тувинец, предварительная причина - алкоголь

Напомним, что двое мобилизованных погибли при неизвестных обстоятельствах в Новосибирском высшем военном командном училище. Как писал ТАСС, первый погибший, по предварительным данным, скончался от сердечного приступа, второй, вероятно, умер от насильственных действий криминального характера.