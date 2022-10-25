Мобилизованных из Бердска отправили на СВО

В Новосибирской области продолжается отправка мобилизованных и добровольцев в зону специальной военной операции. Так, торжественные проводы прошли и в Бердске. У военкомата с военными прощались родные и близкие.
Представители властей поблагодарили солдат за смелость, сказали напутственные слова, а также пожелали в ближайшее время вернуться домой.
В подарок каждому добровольцу была вручена посылка с термобельем. Предметы быта собрали на пожертвования от общественников и предпринимателей.
Напомним, ранее в Куйбышевском и Убинском районах также проводили призывников. 20 октября на территории Высшего военного командного училища прошел торжественный митинг, посвященный отправке мобилизованных на фронт, а уже на следующий день первый эшелон отправился на фронт. Второй эшелон отправился в зону СВО 22 октября.