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Мобилизованных из Бердска отправили на СВО

Сегодня, 01:31
Фото: 1MI
Мобилизованные уехали из Бердска
В понедельник, 24 октября мобилизованные из Бердска отправились на СВО, о чем сообщили на сайте местной городской администрации.

В Новосибирской области продолжается отправка мобилизованных и добровольцев в зону специальной военной операции. Так, торжественные проводы прошли и в Бердске. У военкомата с военными прощались родные и близкие.

Представители властей поблагодарили солдат за смелость, сказали напутственные слова, а также пожелали в ближайшее время вернуться домой.

В подарок каждому добровольцу была вручена посылка с термобельем. Предметы быта собрали на пожертвования от общественников и предпринимателей.  

Напомним, ранее в Куйбышевском и Убинском районах также проводили призывников. 20 октября на территории Высшего военного командного училища прошел торжественный митинг, посвященный отправке мобилизованных на фронт, а уже на следующий день первый эшелон отправился на фронт. Второй эшелон отправился в зону СВО 22 октября. 

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