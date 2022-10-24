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Мобилизация продолжается: в Куйбышевском и Убинском районах проводили призывников

Сегодня, 11:27
Фото: ВК-паблик "Новости дня Каинск Барабинск”
проводы мобилизованных в Каинске
Видео с проводами мобилизованных в Куйбышевском и Барабинском районах Новосибирской области появились в социальных сетях.

На кадрах, опубликованных в ВК-сообществе "Новости дня Каинск Барабинск" запечатлены белые автобусы с призывниками, которые уезжают, судя по всему, в центр подготовки мобилизованных. Призывникам машут многочисленные провожающие, слышны спецсигналы полицейских машин.

В комментариях пользователи интересуются, почему в регионе на фоне новостей о выполнении мобилизационного плана, продолжают набирать молодых мужчин.  

"Вроде же в НСО выполнили мобилизационный план...? Или это донабор редких и важных ВУС?" - спрашивает Алексей.

"Наверное, кто уехал в прошлый раз и часть из них отправили назад, то, наверное, из-за этого пополняют. Но я могу ошибаться", - предположил Роман.

Кроме того, фотографии отправки призывников опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" глава Убинского района Олег Конюк.

"Сегодня проводил призванных по мобилизации наших парней. Желаю каждому из них вернуться живыми и здоровыми домой к своим семьям", - написал он.

Ранее стало известно, что жители Новосибирской области продолжают получать повестки в военкомат.

До этого сообщалось, что в Новосибирске после отправки первого эшелона мобилизованных продолжил работу центр подготовки и слаживания подразделений.

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