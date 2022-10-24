Мобилизованным бизнесменам не грозят неустойки за неисполнение госконтрактов

На федеральном уровне по этому поводу 15 октября 2022 вышло Распоряжение Правительства №3046-р, предусматривающее для мобилизованных отсрочку по оплате аренды недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества. На региональном и муниципальном уровне такие законодательные акты будут приняты в ближайшее время.