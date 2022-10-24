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Мобилизованным бизнесменам не грозят неустойки за неисполнение госконтрактов

Сегодня, 10:43
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Правительство Новосибирской области - парадный подъезд
Особые условия для мобилизованных бизнесменов принимаются на законодательном уровне. Это обсуждалось на совещании в Правительстве Новосибирской области 24 октября. Фактически мобилизация приравнена к форс-мажорным обстоятельствам и защищает бизнесменов от неустоек и попадания в черные списки.

«Если причиной неисполнения контракта является мобилизация бизнесмена, предприятию будут списаны неустойки, оно не будет внесено в список недобросовестных поставщиков», — сообщила Светлана Шарпф, руководитель Контрольного управления Новосибирской области. Юрист заявила об этом 24 октября 2022 года на оперативном совещании в правительстве региона под председательством губернатора Андрея Травникова.

В области решение о том, что мобилизация относится к изменениям существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд было принято 21 октября постановлением регионального правительства №490-п. На совещании Светлана Шарпф рекомендовала принять аналогичные постановления и муниципалитетам Новосибирской области.

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На совещании прозвучал вопрос по отсрочке арендных платежей. Андрей Травников отметил, что при мобилизации у предпринимателя есть возможность получить отсрочку по коммунальным платежам, аренде недвижимости и земельных участков.

На федеральном уровне по этому поводу 15 октября 2022 вышло Распоряжение Правительства №3046-р, предусматривающее для мобилизованных отсрочку по оплате аренды недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества. На региональном и муниципальном уровне такие законодательные акты будут приняты в ближайшее время.

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В субботу 22 октября из Новосибирска ушел второй эшелон с мобилизованными, среди них могли быть и предприниматели, которым пришлось оставить свой бизнес. Принятые меры поддержки малого и среднего бизнеса помогут компаниям удержаться на плаву, но вернувшихся после мобилизации предпринимателей будут ждать накопленные долги.

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