Мобилизованным бизнесменам не грозят неустойки за неисполнение госконтрактов

«Если причиной неисполнения контракта является мобилизация бизнесмена, предприятию будут списаны неустойки, оно не будет внесено в список недобросовестных поставщиков», — сообщила Светлана Шарпф, руководитель Контрольного управления Новосибирской области. Юрист заявила об этом 24 октября 2022 года на оперативном совещании в правительстве региона под председательством губернатора Андрея Травникова.
В области решение о том, что мобилизация относится к изменениям существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд было принято 21 октября постановлением регионального правительства №490-п. На совещании Светлана Шарпф рекомендовала принять аналогичные постановления и муниципалитетам Новосибирской области.
На совещании прозвучал вопрос по отсрочке арендных платежей. Андрей Травников отметил, что при мобилизации у предпринимателя есть возможность получить отсрочку по коммунальным платежам, аренде недвижимости и земельных участков.
На федеральном уровне по этому поводу 15 октября 2022 вышло Распоряжение Правительства №3046-р, предусматривающее для мобилизованных отсрочку по оплате аренды недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества. На региональном и муниципальном уровне такие законодательные акты будут приняты в ближайшее время.
В субботу 22 октября из Новосибирска ушел второй эшелон с мобилизованными, среди них могли быть и предприниматели, которым пришлось оставить свой бизнес. Принятые меры поддержки малого и среднего бизнеса помогут компаниям удержаться на плаву, но вернувшихся после мобилизации предпринимателей будут ждать накопленные долги.